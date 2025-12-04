快訊

TPASS滿意度高達八成五 每月約98.2萬人常態使用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
嘉南地區台鐵火車站出入口TPASS專用通道。圖／聯合報資料照片
交通部於4日至行政院院會報告「TPASS政策執行成果及後續推動計畫」，據統計每月平均約有98.2萬人常態使用TPASS(包含TPASS行政院通勤月票68.8萬人及TPASS 2.0公共運輸常客優惠29.4萬人)，有效帶動整體公共運輸運量成長，2024年全國公共運輸運量較2022年成長27.4%，政策滿意度高達85%。

TPASS政策係為振興公共運輸市場及減輕民眾通勤通學交通負擔，自112年7月起推動TPASS行政院通勤月票，目前全國已有20個縣市推動29種方案，經統計至今年10月，已累計有1,913.3萬人次加值購買(平均每月68.8萬人，其中114年10月創單月歷史新高達84.8萬人)，並有14.56億人次使用定期票搭乘公共運輸；又為嘉惠公共運輸使用次數較少或跨生活圈使用族群，自2025年2月再推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，統計至2025年11月已有29.4萬人記名登錄，累計回饋金額達4,375萬元。

另為擴大照顧中長途國道客運使用族群，自2025年12月1日起再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對91條中長途國道客運路線設計較易達成之回饋條件(2次以上即可有回饋)，以期吸引更多民眾搭乘國道客運。

為了持續推動這項人民有感政策，行政院也已核定2026年－2029年的新一期TPASS計畫，2-26年預算75.2億元亦已送立法院審查，希望立法院能共同支持通過預算，以持續協助減輕民眾日常交通負擔；另外也期許交通部在執行新一期計畫能與各縣市政府合作規劃更多元公共運輸優惠，並滾動檢討政策執行成效，以嘉惠更多民眾及提升公共運輸使用，朝向淨零排放目標邁進。歡迎登錄成為TPASS 2.0/TPASS 2.0+會員，每月享搭乘公共運輸累積優惠最高30%回饋。

國道客運 立法院 TPASS

