瞄準2026台日觀光論壇 國發會核定四縣市創生計畫

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
行政院地方創生會報最新通過案件。國發會提供
行政院地方創生會報最新通過案件。國發會提供

國發會地方創生計畫再添新頁，日前召開會報通過花蓮、嘉義、臺中、苗栗等四件創生及多元徵案計畫。國發會指出，此批計畫串聯兩條重要觀光軸線、涵蓋兩大族群文化，並鎖定2026年台日觀光高峰論壇的舉辦契機，為地方品牌形塑、觀光產業升級與永續發展注入動能。

國發會於11月25日召開第52次行政院地方創生會報，核定花蓮縣、嘉義縣、臺中市及苗栗縣等4項具備地域特色與經濟潛力的地方創生提案。其中，花蓮縣「萬榮山角廊道創生計畫」屬於多元徵案，重點在於整合太魯閣族、布農族兩大族群文化，串聯紅葉、萬榮、西林等聚落的農產、餐飲與文創資源，目標是打造地域品牌，由阿改玩生活等四家團隊共同推動。

嘉義縣中埔鄉創生計畫以「淺山休閒化」與「旅遊環境整備」為核心發展主軸，除了持續輔導台3線周邊團隊外，更將觀光效益延伸至阿里山台18線沿線店家。期望促進周邊多元產業場域合作，形塑兼具生活美學與經濟活力的品牌，並積極吸引產業二代投入。臺中市「共創山城綠色走廊地方創生計畫」則針對文化傳承斷層、環境資源壓力等議題，將透過強化山城文化觀光體驗，與都會永續生活實踐來提出解決方案。

值得注意的是，苗栗縣「三義鄉地方創生計畫2.0藝城慢遊」，鎖定2026年台日觀光高峰論壇於苗栗舉辦的國際契機，規劃透過硬體優化與軟實力培力等策略，全面強化三義觀光競爭力，將其形塑為一個具備韌性、足以迎接國際旅客的優質旅遊勝地，藉此促動在地觀光產業的永續升級。

國發會表示，將持續整合跨部會及企業資源，為這些充滿動能的地方故事搭建更大的舞台，讓地方創生充滿無限的可能性，激發地方經濟潛力。

