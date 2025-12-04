勞動部外送保底機制出爐！外送員每筆訂單基本報酬不得低於45元

立法院衛環委員會今繼續排審外送員專法，針對薪資保障的關鍵條文，勞動部昨承諾今會提出保障長、短單外送員的具體條文，勞動部長洪申翰今說明，原先草案與交通部訂定的運價連動，對短單外送員較為不公，因此提出「保底45元」機制，且每年還要再依最低工資時薪調幅公告調整，以保障所有外送員的權益。

勞動部先前預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案指出，交通主管機關應依公路法規核定基本運價，外送平台業者應提供運價成本相關資料供交通主管機關審訂。

外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於依前項基本運價所計算的運費，且每筆訂單外送服務期間換算的每小時基本報酬，不得低於最低工資法所定每小時最低工資1.25倍。

洪申翰昨天坦言，勞動部提出的版本是訂定外送員基本報酬地板，也就是每筆訂單不得低於每小時最低工資的1.25倍（約245元），但交通部目前正在進行的運價審議是規範收費上限的天花板。若收費上限訂得較高，外送員報酬雖提高，但其成本會轉嫁給消費者，其負擔將變高；若上限較低，消費者需負擔的外送費用將較低，但外送員報酬也會較低。

勞動部今在委員會中提出修正條文內容，洪申翰說明，交通部基本運價審議訂定的目的，是限制交通事業單位不能夠無上限跟消費者收費，因此交通部會訂定收費天花板，但這就會造成前述外送員報酬與平台業者成本連動，進而影響消費者。

洪申翰指出，以1.25倍最低工資計算，每分鐘約41至48元，較有利偏鄉、長單的外送員，但對都會區的短單外送員較不公，因此今再提出以「保底45元」並連動最低工資，作為保證短單外送員權益的替代方案。

根據勞動部今提出的條文修正建議內容，外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於該筆訂單外送服務期間依比例換算最低工資所定每小時最低工資的1.25倍，「且不得的於新台幣45元」的保障金額。

草案指出，前項每筆訂單基本報酬的保障金額，由中央主管機關依前一年度保障金額乘以每年最低工資法所定每小時最低工資的調升比率，公告調整，也就是說不需要每次調整都要修法。

洪申翰舉例，今年最低工資為190元，假設明年調漲至205元，長單外送員的基本報酬就是205元乘以1.25，而短單保底45元也會跟著最低工資調整。

至於為何會訂定出「保底45元」 機制，勞動部表示，經衡酌外送平台業者使外送員提供外送服務的實務情況，平均每筆訂單完成時間為10至12分鐘。

如果以最低工資法所定每小時最低工資的1.25倍（約245元）計算，每分鐘約41至48元，因此明定保底金額設定成每單保障金額為45元，以合理保障短時間訂單的基本報酬；勞動部解釋，短單若要達到245元的基本報酬，每小時需跑約6趟，但實務狀況非常辛苦，換算後才會取45元中間值。