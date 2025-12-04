賴總統：中國GDP僅4%左右 台灣樂助解決經濟問題

賴清德總統日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於4日凌晨播出。

主持人提問，在美國最近引起激烈辯論的議題包括像輝達等公司，是否應該被允許將最先進的晶片出售至中國。目前該議題仍未獲確切結果，想請教賴總統的想法，最先進的晶片是否應該被允許出口至中國？

賴總統坦言，關於美國的內政，他身為台灣的總統不方便評論。但是對於這個議題，在2000年左右，台灣曾經發生類似的事情，他可以做分享。

賴總統說，當時台灣社會在討論，台灣的晶圓製造、先進的晶圓製造，要不要去中國大陸？包括朝野、廣大的台灣社會，進入非常廣泛、深入的討論，結果是認為不宜，不應該過去。事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。

另主持人詢問，如何看待中國現在的經濟？中國的經濟狀況是否影響中國國家主席習近平對台灣的態度？是否會侵台，或是採取灰色地帶手段，試圖有效孤立或控制台灣？

賴總統指出，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率GDP會高達7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率GDP大概4%點多而已。

賴總統呼籲，希望習近平在中國經濟內部競爭的時候，應該考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。