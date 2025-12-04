簽署醫療產品法規合作備忘錄 台印度經貿會議：共建台印供應鏈

台灣與印度簽署台印度醫療產品法規領域合作備忘錄，並與印度國際金融服務中心管理局交換合作備忘錄，經濟部次長江文若表示，在全球供應鏈重組之際，印度已成為許多台商全球布局重點之一，經濟部將透過人才、投資環境以及政策等三個面向深化與印度的交流。

江文若3日與印度商工部次長Amardeep Singh Bhatia共同主持「第18屆台印度次長級經貿對話會議」，雙方針對全球經貿情勢、投資布局及供應鏈合作等議題進行會談，以增進經貿及產業合作，提升雙邊經貿關係。

江文若指出，面對全球經貿情勢的快速變化，各國均重新省思如何建構安全且具韌性的供應鏈體系。在全球供應鏈重組之際，印度已成為許多台商全球布局重點之一，期盼能透過人才、投資環境以及政策等三個面向深化與印度的交流，更期待我商所提供的高階技術能有效結合印度豐沛的軟體人才，一齊建構具韌性的台印度供應鏈。

印度次長Bhatia表示，雙方已透過許多合作備忘錄深化合作基礎，印度近年積極以優惠政策吸引各國企業投資，並強化基礎建設，為外商建立更友善的投資環境，期盼雙方能夠合作在印度建立產業供應鏈，共同拓展全球商機。

經濟部指出，2024年台灣與印度雙邊貿易額創下106億美元歷史新高，今（2025）年累計至10月，雙邊貿易已達101.68億美元，較去年同期成長17.69％，預期今年全年雙邊貿易將再創新高。