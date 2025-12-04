快訊

AI 熱潮泡沫化？賴總統：全球應合作採各種措施避免

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統日前以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪。圖／總統府提供
賴清德總統日前以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪。圖／總統府提供

賴清德總統日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於4日凌晨播出。

主持人提問，台灣現在的經濟發展非常好，主要來自AI發展熱潮，是否擔心AI熱潮泡沫化

賴總統提到，AI會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，那有些認為應該不至於。

賴總統表示，他身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來AI化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，應該要採取各種措施，避免AI泡沫化。

賴總統認為，全世界各國領袖、特別是國家的產業相關於AI發展的國家，應該要共同合作，採取必要的措施，避免AI泡沫化。讓AI能夠軟著陸，讓AI能夠帶動未來全球的繁榮發展。

