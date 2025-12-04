美商務部長談與台關稅協議：台灣將訓練美國勞工

中央社／ 華盛頓3日專電

台美關稅協議談判已進入最後階段。美國商務部長盧特尼克今天被問到，協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體時表示，談判仍在進行中，他不願多說，但強調：「當然，他們（台灣）會訓練美國勞工。」

盧特尼克（Howard Lutnick）上午接受美國財經媒體CNBC採訪時指出，台積電宣布將增加投資1000億美元（約新台幣3.1兆元），總投資額達1605億美元。美光科技（Micron Technology）及德州儀器（Texas Instruments）也追加投資。

他說，因此在美國的投資總額達3000億美元左右。「我認為，如果我們與台灣達成協議，（投資金額）還會更高」。

「當然，他們也會訓練美國勞工。最終目標是將供應鏈轉移到美國。在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作。讓整個供應鏈都留在美國。這就是我們全部的目的。」

盧特尼克這番發言，等於證實路透先前對台美關稅談判的報導，指內容可能包括台灣加碼投資美國及協助訓練美國晶片工程人才等。報導也引述知情人士指出，在最終敲定談判結果前，任何協議條款都可能變化。

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日則於立法院表示，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件之中。

楊珍妮說，談判細節尚未定案，因此沒辦法對外說明；但對於報導聲稱訓練勞工是關稅減讓一部分條件，現在沒有談到這些。

經濟部長龔明鑫指出，企業赴美國設廠，若沒有人力，廠就沒辦法運作，以台積電為例，本身也有職能訓練。

另在對等關稅調降且不疊加方面，楊珍妮多次回答「機率非常高」。

美國7月底宣布將台灣對等關稅加徵稅率自原先4月2日的32%調降至20%，但須在20%之外再加上貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。

行政院經貿談判辦公室1日說明，現階段台灣談判團隊是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅最優惠待遇。

關稅 川普

延伸閱讀

市民證DIY必衝！《動物方城市2》快閃店落腳南港 「市中心候車亭」神還原、同框茱蒂尼克「登日報」

NBA／綠衫軍首節慢熱無妨 布朗轟42分率隊逆轉尼克

「動物方城市2」全球發威！茱蒂、尼克狂吸48億　台灣5天貢獻1.47億　

NBA／尼克獵鹿晉八強！布朗森轟37分 主帥誇：他應被列入MVP討論

相關新聞

救台電！經濟部同意台電今年盈餘可直接打虧、強化財務

經濟部3日召開2025年第三次電價費率審議會決議，台電自2022年起國際局勢變化吸收國際能源價格上漲，電價應調未調整下，...

經部決議線路設置費明年起調升13% 建商新建房屋、製造業擴產成本增加

電價費率審議會3日決議調升高壓及低壓線路設置費，整體平均調幅約13%。經濟部官員表示，這項一次性收費之調升，受影響主要有...

中興新村育成村摘「新星」 地方創生登國際舞台

台灣地方創生政策獲得重大國際肯定。由國發會推動成立的「中興新村地方創生育成村」，2日在法國巴黎榮獲國際商會（ICC）與全...

經濟部4大因應對等關稅措施受理2200件 研發補助居多

為因應美國對等關稅衝擊，經濟部提出4大因應措施協助產業，經濟部今天發布新聞稿說明，截至12月2日累計受理申請已達2200...

財政部：菸酒製造進口業 12月31日前應繳許可年費

財政部今天表示，115年度菸酒製造業及進口業的許可年費繳款單，已於11月下旬寄發，提醒全國3000多家業者，應於12月3...

淘寶涉販售毒品原料？淘寶跨境平台澄清：並未違規輸往台灣

近期法務機關指出，中國大陸網購平台淘寶涉及販售三級毒品喵喵的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」違法輸台。淘寶跨境平台表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。