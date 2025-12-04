幣安區塊鏈週／穩定幣時代來了！花旗預言3年內穩定幣納入銀行業務

經濟日報／ 記者黃于庭／杜拜即時報導
2025幣安區塊鏈週3日於杜拜登場，貝萊德、花旗、富蘭克林坦伯頓、寶盛銀行、Nine Blocks資本管理公司與幣安共同談論機構視角下的數位資產。圖／黃于庭
2025幣安區塊鏈週3日於杜拜登場，貝萊德、花旗、富蘭克林坦伯頓、寶盛銀行、Nine Blocks資本管理公司與幣安共同談論機構視角下的數位資產。圖／黃于庭

2025幣安區塊鏈週3日於杜拜登場，多家金融機構談論其視角下的數位資產，花旗銀行（Citi Institute）未來金融全球負責人Ronit Ghose指出，受到穩定幣與代幣化兩大領域驅動，傳統金融機構對虛擬資產興趣升溫，預期未來三年所有美國銀行都需將穩定幣視為現金或現金等價物納入業務考量。

Ronit Ghose指出，加密資產對於花旗這種百年大銀行而言，起初只是基於好奇心，直到一些大客戶紛紛投入，當全球最大的資產管理公司之一的執行長認為「代幣化是金融的未來」，銀行就必須認真看待。

談及穩定幣，Ronit Ghose認為，穩定幣已存在10多年，當初只是鏈上用來做結算的現金代幣，但如今穩定幣已從加密原生世界跨出去到傳統金融，穩定幣加速發展最重要的原因是美國政府的全面支持，這也意味著每一家美國銀行都必須關注它，未來三年，美國的銀行勢必將採用穩定幣作為現金或類現金工具。

負責全球諸多機構法人客戶的幣安（Binance）VIP暨機構負責人陳潔（Catherine Chen）則指出，從比特幣ETF誕生和全球監管框架越來越明確後，許多傳統金融機構都發現必須將虛擬貨幣納入服務範圍的重要資產類別，否則他們可能會面臨被市場淘汰的風險，今年起，幣安也發現這樣的機構服務需求較過去明顯成長，且仍在持續累積。

富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）資深副總裁、數位資產夥伴關係發展部門主管Mike Reed表示，雖然參與加密市場需要面臨報酬波動大的風險，但其總市值約3.5～4兆美元，已超越美國高收益債券與部分私募信貸市場，而全球可投資資產約100～110兆美元。他認為，隨著監管環境明朗化，傳統機構對於將數位資產納入投資組合的風險已大幅下降，完全不配置加密資產其實是更大的風險。

貝萊德（BlackRock）總管理董事暨全球數位資產轉型主管Tony Ashraf指出，貝萊德10年前就開始評估數位資產發展趨勢，並將策略聚焦於三大領域：一是將加密資產視為新興資產類別，積極開發結合底層區塊鏈技術的產品；二是看好穩定幣作為貨幣與價值轉移進化，持續參與儲備管理；三是專注於資產上鏈與代幣化應用，因為這將成為金融市場結構轉型的關鍵。

