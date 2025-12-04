澳紐商會聚焦稀土鏈 發表白皮書籲確保供給穩定

澳紐商會昨（3）日發表《2025白皮書》，針對礦產供應鏈、地熱能源、漁電共生等議題提出建言，呼籲台灣應與資源豐富且可靠的澳洲建立戰略夥伴關係，確保關鍵礦產供給穩定，讓台灣半導體、電動車（EV）電池與再生能源系統等產業穩定發展。

白皮書內容指出，鋰、鈷、鎳與稀土元素（REE）等礦產，是台灣發展高科技產業不可或缺原料，例如半導體需要稀土及如鍺、鎵等特殊金屬；電池與電動車製造商依賴鋰、鈷與鎳的電池化學組成；再生能源則需稀土磁鐵及其他關鍵材料以提升效能；但台灣逾95%稀土元素進口來自大陸，任何地緣政治緊張或出口限制，都可能危及台灣工業基礎的穩定原料供應。

澳紐商會對於強化台灣關鍵礦產供應鏈提出五大建議，包含成立政府－產業關鍵礦產工作小組、深化台澳關鍵礦產夥伴關係、善用日澳礦產合作夥伴關係、投資本地精煉、加工與回收能力，及建立關鍵礦產戰略儲備。期望推動政府間協議，確保以穩定價格長期採購澳洲的鋰、稀土濃縮物等原料，並鼓勵台灣科技業與澳洲礦業公司合資，投資採礦與精煉設施。

在地熱能源制度方面，澳紐商會建議台灣借鏡紐西蘭經驗，完善法規、強化研究合作、培育跨領域人才並結合原住民知識，以加速地熱能源開發、推動能源轉型並強化能源安全。此外，當外資參與漁電共生專案時，也建議政府建立彈性法律機制，以保障供電穩定。

國發會主委葉俊顯回應，全球經貿不確定性攀升之際，關鍵礦產也成為關注議題，將持續與澳洲加強合作，提升相關供應鏈的韌性。