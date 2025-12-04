澳紐商會聚焦稀土鏈 發表白皮書籲確保供給穩定

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

澳紐商會昨（3）日發表《2025白皮書》，針對礦產供應鏈、地熱能源、漁電共生等議題提出建言，呼籲台灣應與資源豐富且可靠的澳洲建立戰略夥伴關係，確保關鍵礦產供給穩定，讓台灣半導體、電動車（EV）電池與再生能源系統等產業穩定發展。

白皮書內容指出，鋰、鈷、鎳與稀土元素（REE）等礦產，是台灣發展高科技產業不可或缺原料，例如半導體需要稀土及如鍺、鎵等特殊金屬；電池與電動車製造商依賴鋰、鈷與鎳的電池化學組成；再生能源則需稀土磁鐵及其他關鍵材料以提升效能；但台灣逾95%稀土元素進口來自大陸，任何地緣政治緊張或出口限制，都可能危及台灣工業基礎的穩定原料供應。

澳紐商會對於強化台灣關鍵礦產供應鏈提出五大建議，包含成立政府－產業關鍵礦產工作小組、深化台澳關鍵礦產夥伴關係、善用日澳礦產合作夥伴關係、投資本地精煉、加工與回收能力，及建立關鍵礦產戰略儲備。期望推動政府間協議，確保以穩定價格長期採購澳洲的鋰、稀土濃縮物等原料，並鼓勵台灣科技業與澳洲礦業公司合資，投資採礦與精煉設施。

在地熱能源制度方面，澳紐商會建議台灣借鏡紐西蘭經驗，完善法規、強化研究合作、培育跨領域人才並結合原住民知識，以加速地熱能源開發、推動能源轉型並強化能源安全。此外，當外資參與漁電共生專案時，也建議政府建立彈性法律機制，以保障供電穩定。

國發會主委葉俊顯回應，全球經貿不確定性攀升之際，關鍵礦產也成為關注議題，將持續與澳洲加強合作，提升相關供應鏈的韌性。

政院240億元強韌本土藥物鏈…訂四年整備計畫 啟動兆元經濟

行政院會今（4）日將審議通過「國家藥物韌性整備計畫」，預計自2026年起四年投入240億元，啟動兆元經濟，將透過補助、租...

電價審議會決議不提撥穩定準備 台電今年盈餘直接打虧

經濟部昨（3）日召開今年第三次電價費率審議會決議，台電自2022年起國際局勢變化吸收國際能源價格上漲，電價應調未調整下，...

救台電！經濟部同意台電今年盈餘可直接打虧、強化財務

經濟部3日召開2025年第三次電價費率審議會決議，台電自2022年起國際局勢變化吸收國際能源價格上漲，電價應調未調整下，...

經部決議線路設置費明年起調升13% 建商新建房屋、製造業擴產成本增加

電價費率審議會3日決議調升高壓及低壓線路設置費，整體平均調幅約13%。經濟部官員表示，這項一次性收費之調升，受影響主要有...

中興新村育成村摘「新星」 地方創生登國際舞台

台灣地方創生政策獲得重大國際肯定。由國發會推動成立的「中興新村地方創生育成村」，2日在法國巴黎榮獲國際商會（ICC）與全...

