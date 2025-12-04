政院240億元強韌本土藥物鏈…訂四年整備計畫 啟動兆元經濟

行政院會今（4）日將審議通過「國家藥物韌性整備計畫」，預計自2026年起四年投入240億元，啟動兆元經濟，將透過補助、租稅優惠等強化國內藥品韌性，有助發展國內製藥產業；另也將研議藥物韌性基金、研擬供應韌性專法等。

「國家藥物韌性整備計畫」將從產業升級、供應鏈管理到法規制度全面強化，打造更具韌性的本土藥物供應體系。此計畫並與《藥事法》修正草案同步推動，透過硬體建設與法規工具雙軌並行強化國內藥品韌性。

政務委員陳時中昨表示，台灣長期依賴國際供應鏈，過去因全球化程度高、價格競爭激烈，各國傾向以最低成本採購藥品。近年地緣政治風險加大，若關鍵藥品供應鏈未位於「友善陣營」，任何斷鏈或出口管制都可能迅速波及國內市場，「提升自製能力已無法迴避」。

現階段台灣原料藥自製率僅16.8%，主要依賴中國大陸（28%）、印度（26%）與日本（10%）。國產藥廠採用國產原料藥比率僅 15.4%，落後日本、美國、歐盟等市場。必要藥品部分，進口依賴度更高達64%，抗生素、抗癌藥等關鍵品項仍須大量仰賴海外供應。

因此，此次計畫將從六大面向提升供應韌性，包括：提高原料藥國產化比率、推動學名藥國際化、發展生物製劑自主化、提升合一藥本地生產能量、掌握關鍵醫材製造能力，以及建置國家級藥物儲備物流中心。

另外也將建立歐、美、亞區域供應鏈，簽署藥品供應互助MOU。

跨部會合作部分，由經濟部負責提供產業升級、製程改善與技術研發補助，包括原料藥、關鍵學名藥、生物製劑與醫療器材等領域。

衛福部則將強化供應鏈管理，例如建置關鍵藥物清單、提升學名藥使用率、建立社區藥局供應網絡與推動國際合作。環境部將協助廢棄物處理與環境風險評估，財政部則將提供研發抵減、投資抵減等稅務誘因。

後續也將研議建立供應韌性專法或專章，並規劃成立藥物韌性基金，作為中長期投資來源。

除協助產業強化量能，此次政策也透過修法補齊管理工具。行政院同步推動《藥事法》修正草案，將針對必要藥品建立更完整的申報與監管機制。依新規定，必要藥品製造或輸入業者須定期申報供應資訊，若出現供應不足，主管機關得啟動「快速專案核准」，加速替代藥品製造或輸入，以避免臨床端斷藥。同時，政府得視情況採取供應限制措施，建構台版藥品供應管理制度。

為提升政策效力，修法也新增罰則，對未申報、申報不實、未依時限通報或違反供應限制的業者進行處罰，確保資訊透明度，提高整體供應鏈的可預測性。