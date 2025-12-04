電價審議會決議不提撥穩定準備 台電今年盈餘直接打虧

經濟部昨（3）日召開今年第三次電價費率審議會決議，台電自2022年起國際局勢變化吸收國際能源價格上漲，電價應調未調整下，所產生的累積虧損未彌平前，將不提撥電價穩定準備。

換言之，台電今年盈餘將讓台電直接打掉虧損，強化財務結構，減少利息負擔，持續投入各項電力建設。今年前十月台電稅前盈餘達694億元。

電價費率審議會昨日決議調升高壓及低壓線路設置費，整體平均調幅約13%。官員表示，這項一次性收費調升，受影響主要有兩大類，一是新建房屋申請用電的建商，未來亦可能含在房價；二是產業新設或擴充產能申請增加用電。線路設置費自明年1月1日起實施。

此外依「輸配電業各項費率計算公式」，輸配電業各項費率每年皆會進行檢討調整，審議會昨日對台電公司提報成本資料充分討論，決議2026年輸配電各項平均費率合計值從每度0.8465元調整為0.7457元，再生能源綠電直轉供採用不排碳費率則由每度0.2658元調升為每度0.3052元，費率適用期間為2026年1月1日至12月31日。官員解釋，目前僅有綠電業者會透過台電輸配線轉供，且費率是適用不排碳費率每度0.3052元，因此這波調升受影響主要為綠電業者。若是台電躉購綠電，不受影響。

電價費率審議會昨日依據輸配電業各項費率計算公式，針對輸配電業相關成本、去年未足額反映的線路設置費，以及電價穩定準備處理作法等三項議題進行討論並作成決議。