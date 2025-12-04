聽新聞
國壽導入hub 六都逾20棟商辦無痛銜接綠電

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
國泰人壽昨發布金融業首份未來辦公趨勢報告，左起為國泰金副總林佳穎、國壽副總郭文鎧、IPSOS益普索市場研究公司總監劉玉婷。圖／國壽提供
國泰人壽昨發布金融業首份未來辦公趨勢報告，左起為國泰金副總林佳穎、國壽副總郭文鎧、IPSOS益普索市場研究公司總監劉玉婷。圖／國壽提供

國泰人壽身為全台持有最多商辦的壽險業者，面對不斷變化的市場需求，昨天發布金融業首份「未來辦公趨勢報告」，並宣布以「資產轉型、智慧驅動、人本共榮」三大策略，並將「綠色、科技、人性」作為未來商辦服務設計的重要概念；推出的「hub新型態辦公服務」，能依據租戶需求，量身打造彈性空間，未來五年內，將在台灣六都超過廿棟國壽商辦大樓導入hub服務。

國壽不動產管理部副總經理郭文鎧表示，將以模組化方式將hub服務導入既有與新建商辦，全面提升軟硬體，推動「資產轉型」；以「智慧驅動」讓企業租戶獲取所需服務，提升效率與透明度；並以「人本共榮」為空間設計概念，創造兼具健康、舒適跟專注的辦公環境與多元化社群活動。

「未來辦公趨勢報告」發現百分之八十四受訪者將「人性化」列為最重要需求。其中餐飲服務、運動課程及周邊休閒服務為最受期待的前三名。

「hub服務」首創在公共區域導入綠電，租戶進駐即成為綠電用戶，也可依企業永續目標進行客製化配置 ；並透過智慧化管理平台整合機電、門禁梯控、IoT環控等串聯租戶、樓管與樓宇，支持租戶跨區域協作。

此外，租戶可於線上平台預約、線下解鎖空間，自動產出訪客QR Code，即可在預約時段內透過門禁感應進出；多元空間配置賦予員工選擇權及自主權，創造兼具交流與彈性的工作環境。

救台電！經濟部同意台電今年盈餘可直接打虧、強化財務

經濟部3日召開2025年第三次電價費率審議會決議，台電自2022年起國際局勢變化吸收國際能源價格上漲，電價應調未調整下，...

3利空衝擊美元 市場看貶

受到美國最高法院可能裁定對等關稅非法、白宮國家經濟委員會主任哈塞特有機會成為聯準會下任主席，以及日本銀行（央行）本月可望...

中華電信 蟬聯國際最信賴企業

近日國際知名媒體「新聞周刊（Newsweek）」揭曉「二○二五年全球最值得信賴企業」評選結果，中華電信於近六千家評選企業...

經部決議線路設置費明年起調升13% 建商新建房屋、製造業擴產成本增加

電價費率審議會3日決議調升高壓及低壓線路設置費，整體平均調幅約13%。經濟部官員表示，這項一次性收費之調升，受影響主要有...

中興新村育成村摘「新星」 地方創生登國際舞台

台灣地方創生政策獲得重大國際肯定。由國發會推動成立的「中興新村地方創生育成村」，2日在法國巴黎榮獲國際商會（ICC）與全...

