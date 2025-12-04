聽新聞
中華電信 蟬聯國際最信賴企業

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
新聞周刊評選「2025年全球最值得信賴企業」，中華電信再度脫穎而出。圖為中華電信董事長簡志誠。圖／中華電信提供
新聞周刊評選「2025年全球最值得信賴企業」，中華電信再度脫穎而出。圖為中華電信董事長簡志誠。圖／中華電信提供

近日國際知名媒體「新聞周刊（Newsweek）」揭曉「二○二五年全球最值得信賴企業」評選結果，中華電信於近六千家評選企業中再度脫穎而出，成功蟬聯此一全球企業信任指標大獎。中華電信不僅是台灣唯一榮登榜單的電信業者，更奪下全球電信運營商中第四名，成績亮眼。

中華電信董事長簡志誠表示，非常榮幸再次獲得國際級的肯定，對公司來說深具意義；中華電信始終重視並珍視每一份來自利害關係人的「信任」，也一直秉持著誠信為本、客戶信賴、創新創價及承諾當責的核心價值觀，與所有利害關係人攜手前行、邁向永續。中華電信連續兩年榮登「全球最值得信賴企業」榜單，展現出深厚的品牌信任，也讓世界再次看見台灣企業的卓越表現。

身為台灣電信產業的領導品牌，中華電信長期致力提供客戶安全、穩定且高品質的網路及數位服務。面對地緣政治與極端氣候等挑戰，中華電信從海纜、光纖、行動網路、微波到衛星多管齊下，為台灣打造堅韌且具主權自主能力的國際級備援通訊架構，確保在地震、颱風或突發事件下，仍能維持穩定通訊。

此外，中華電信深信「員工是企業最重要的資產」，致力打造多元、平等且具包容力的幸福職場。中華電信也推動「敢生樂養・幸福不打烊」家庭友善職場藍圖，關注員工在職涯發展與家庭照顧間的平衡。

展望未來，簡志誠說，中華電信會秉持四大價值觀，為客戶、投資人、員工及所有利害關係人創造價值。

