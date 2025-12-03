救台電！經濟部同意台電今年盈餘可直接打虧、強化財務

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部3日召開2025年第三次電價費率審議會決議。（記者黃仲裕／攝影）
經濟部3日召開2025年第三次電價費率審議會決議。（記者黃仲裕／攝影）

經濟部3日召開2025年第三次電價費率審議會決議，台電自2022年起國際局勢變化吸收國際能源價格上漲，電價應調未調整下，所產生的累積虧損未彌平前，將不提撥電價穩定準備。換言之，台電今年盈餘將讓台電直接打掉虧損，強化財務結構，減少利息負擔，持續投入各項電力建設。今年前十月台電稅前盈餘達694億元。

不過台電截至2024年底，累計虧損高達4,229億元。即便經濟部同意台電今年盈餘可以直接打虧，預計台電累計虧損仍會高達3,000多億元。

經濟部表示，2022至2024年國際燃料價格大幅上漲波動，各國大幅調漲電價並推升物價，例如2024年法國住宅及工業電價累計調幅分別達47%與65%、韓國分別調高49%與106%，我國為照顧民生、穩定物價，及維持產業競爭力，採取和緩電價調整策略，由台電先吸收部分國際燃料成本漲勢，致使2024年底累虧來到4,229億元。

儘管2022年、2023年期間台電四次調升工業電價，兩次微調民生電價，但仍無法打平台電虧損。政府近2年三度編1,000億元預算撥補台電，均遭到立法院封殺。台電今年好不容易轉虧為盈，經濟部電價費率審議會同意，台電所產生的累積虧損未彌平前，不提撥電價穩定準備，讓台電強化財務結構，未來可減少利息負擔，持續投入各項電力建設，穩定國內電力供應。

