經部決議線路設置費明年起調升13% 建商新建房屋、製造業擴產成本增加

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。聯合報系資料照
電價費率審議會3日決議調升高壓及低壓線路設置費，整體平均調幅約13%。經濟部官員表示，這項一次性收費之調升，受影響主要有兩大類，一是新建房屋申請用電的建商，未來亦可能含在房價；二是產業新設或擴充產能申請增加用電。線路設置費自明(2026)年1月1日起實施。

此外，依「輸配電業各項費率計算公式」，輸配電業各項費率每年皆會進行檢討調整，審議會2日對台電公司提報成本資料充分討論，決議2026年輸配電各項平均費率合計值從每度0.8465元調整為0.7457元，再生能源綠電直轉供採用不排碳費率則由每度0.2658元調升為每度0.3052元，費率適用期間為2026年1月1日至12月31日。

官員解釋，目前僅有綠電業者會透過台電輸配線轉供，且費率是適用不排碳費率每度0.3052元，因此這波調升受影響主要為綠電業者。若是台電躉購綠電，不受影響。

電價費率審議會3日依據輸配電業各項費率計算公式，針對輸配電業相關成本、去年未足額反映的線路設置費，進行討論並作成決議。

電價審議會3日決議線路設置費應合理反映，以符使用者付費原則。其中低壓部分因去年未調整，這次調幅較高；高壓以上電力考量去年已部分調整，這次調幅較低，整體平均調幅約13%。這項費用多為新建房屋申請用電的建商或產業擴充產能申請增加用電時的一次性收取費用，對一般民眾無直接影響。

經濟部說明，依「輸配電業各項費率計算公式」，輸配電業各項費率包括「輔助服務費」反映採用儲能及抽蓄水力等快速起停資源，用以協助穩定電力系統；「電力調度費」反映電力傳輸過程中的物理性損失成本；「轉供輸電」及「轉供配電」費用則是反映傳送電力分攤使用的變電所與線路成本。上述四項費率每年皆會進行檢討調整，這次審議會委員針對台電公司提報的成本資料充分討論，並決議各項平均費率合計值從每度0.8465元調整為0.7457元，再生能源綠電直轉供採用不排碳費率為每度0.3052元，費率適用期間為2026年1月1日至12月31日。

綠電 台電 經濟部 房價 再生能源

