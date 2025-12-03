快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
左1：全球開放創新基金會主席Alberto Onetti、左2：國發會副主委彭立沛、右1：國發會中興辦主任吳文貴。國發會提供
台灣地方創生政策獲得重大國際肯定。由國發會推動成立的「中興新村地方創生育成村」，2日在法國巴黎榮獲國際商會（ICC）與全球開放創新基金會頒發的2025年度「創新生態系新星」大獎，由國發會副主委彭立沛親赴國際商會總部領獎。標誌著過去沒落的中興新村已成功轉型，成為具備國際競爭力的新創聚落。

國發會表示，主辦單位盛讚育成村成功結合政府與產業資源，有效帶動地方經濟與創業氛圍，其創新模式不僅在台灣具備指標性，更預示中興新村是全球創業生態圈的「明日之星」。

國發會自2018年接手活化中興新村，2021年起配合地方創生政策，投入經費將閒置廳舍活化為育成空間，其中，由單房間宿舍整修而成的松園4館「共享中心」，也曾獲2025年美國MUSE設計獎建築再生類銀牌。

截至目前，中興新村育成村累計培育逾208組地方創生團隊，領域涵蓋農業加工、文化創意、數位科技與綠色創新等多元範疇，國發會指出，進駐團隊的「從在地出發、連結國際」硬實力豐碩，曾在法國AVPA世界茶葉大賽中奪得二金二銀一銅，還有南投的在地可可團隊，亦榮獲ICA世界巧克力大賽亞太區銅牌等多項國際大獎，證明台灣地方創生產品已成功轉型為具有國際競爭力的高價精品。

彭立沛於頒獎典禮後受訪時表示，本次國際大獎是臺灣地方創生邁向全球舞臺的重要里程碑，將持續攜手地方政府與全球夥伴，讓更多地方創生與創業的成果持續在國際舞台上發光發熱。

中興新村育成村摘「新星」 地方創生登國際舞台

