國際中橡與土耳其OYAK合作 新廠明年第4季試產

中央社／ 台北3日電

國際中橡投資控股公司今天在法人說明會中表示，與土耳其OYAK合作的新廠建設順利，預計2026年第4季啟動試生產，年產能規劃17萬噸，將成為土耳其境內唯一碳黑生產基地，是地中海區30年來第一個新碳黑廠，可大幅降低對進口碳黑的依賴，更能提供給歐洲客戶。

國際中橡指出，印度新廠自6月起4條產線全數啟動，前3季銷量與營收明顯成長，並將持續優化原料採購與生產效率；美國廠發電機故障已隨新設備11月上線，產能利用率逐步回升，同時增設備援管路避免故障產生。

國際中橡指出，2025年前3季合併營收新台幣120.24億元，較去年同期減少10%，主要受美國Ponca廠發電機故障影響產銷量；前3季每股虧損3.4元，若排除台泥循環一次性非現金損失22.8億元，每股約虧損1.05元。

國際中橡說明，全球碳黑市場方面，特殊碳黑需求持續高於整體市場，可應用於電動車電池、電線電纜、油墨塗料與導電塑膠等領域。

國際中橡表示，多年布局高附加價值產品需求持續成長，並於東北亞市場取得穩定訂單，將成為未來營運的重要動力。中國市場雖受經濟不確定性影響，但強化特殊碳黑與蒸氣銷售的雙軸布局，有助提升穩定度；台灣林園廠已完成年度大修，明年生產將趨於穩定並降低次品率，提高外銷占比。

中橡 市場 布局 土耳其

