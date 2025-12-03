國際中橡與土耳其OYAK合作 新廠明年第4季試產

台塑王家沉寂多時的爭產風波再度浮上檯面。台塑集團創辦人王永慶么子、JM Eagle董事長王文祥，11月於美國哥倫比亞特區高等法院提起「更正之訴」，要求調整家族海外信託基金的管理架構，希望從目前由王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜4人管理的格局，擴大為全體17位第二代成員皆能共同參與。

2025-12-03 08:49