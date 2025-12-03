經濟部4大因應對等關稅措施受理2200件 研發補助居多

為因應美國對等關稅衝擊，經濟部提出4大因應措施協助產業，經濟部今天發布新聞稿說明，截至12月2日累計受理申請已達2200件，又以產業提出研發轉型補助案為最多，為903件，足見金融紓困、研發升級與海外拓銷等面向均開始展現成效。

經濟部表示，「外銷貸款優惠保證加碼」已核保31件、核保融資金額約新台幣12億元；「中小微企業多元發展貸款加碼」申貸737件、金額70.9億元，反映中小企業面臨關稅壓力下，資金周轉需求攀升。

經濟部指出，研發轉型補助申請累計903件，以金屬機電與民生化工業為主要申請產業。

經濟部表示，在出口市場布局上，「爭取海外訂單」補助已收到549件申請，產業別以機械設備、民生及金屬製造為主，補助範圍包括設置海外展示中心、維修服務據點、發貨倉庫及增加代理商等。

經濟部也提出具體輔導案例說明，以美國為主要出口市場的塑膠業者，因關稅影響遭取消訂單，申請研發轉型補助後，投入高品質PVC膠粒研發並導入國產自動設備，可望大幅降低人工誤差、提升檢測效率。新產品預期可符合國際阻燃標準，良率將提升至99.5%以上，估計每年可增加約3000萬元產值，並有助拓展歐盟及東南亞市場。

經濟部表示，各項申請案件正加速審查，盼協助業者盡速啟動轉型。另已成立產業競爭力輔導團，整合法人能量提供金融、管理及技術支援，也協助導入AI應用，以協助廠商強化體質、因應全球供應鏈變化。