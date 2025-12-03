支持藥物國產化 行政院明將通過「國家藥物韌性發展計畫」

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院會3日將通過「國家藥物韌性發展計畫」，政務委員陳時中指出，台灣藥物供應鏈長期仰賴進口，國產量能不足，因此必須建立更具韌性的供應體系，避免國際情勢變動時影響民眾用藥。將啟動四年期計劃推動我國藥物國產化供應鏈韌性。

陳時中指出，過去藥品全球化程度高，進口來源多，價格競爭也大，各國以最有效率方式採購。然而近年地緣政治與供應風險升高，若供應鏈不在「友善陣營」內，一旦斷鏈將造成重大損害。因此，提升國內可掌控的供應比例已成不可迴避的必要行動。

據統計，目前台灣原料藥自製率僅 16.8%，主要進口來源為中國大陸（約 28%）、印度（約 26%）及日本（約 10%）。因原料仰賴他國，國產藥品採用國產原料的比例也偏低，僅 15.4%，遠低於日本（45%）、美國（38%）與歐盟（35%）。

必要藥品部分，進口比例更達 64%。陳時中坦言，一旦國際供應異常，國內恐出現用藥不足情況，尤其抗生素、抗癌藥等必要藥物仍依賴進口，「國家的藥物自由度其實不高」。造成國內量能不足的主因包括價格競爭、環保法規造成成本偏高等。不過他也指出，台灣仍大量進口日本原料藥，顯示品質考量與供應安全仍具有必要性。

針對國家藥物韌性的提升，本次計畫設定六大方向，包括：

第一、原料藥國產化：優先挑選約 30 項關鍵原料藥納入國產化目標。

第二、學名藥國際化：台灣市場規模有限，將透過加入國際組織、強化法規，協助國產學名藥「打國際盃」。

第三、生物製劑自主化：培育國內生物製劑能量，提升自我供應能力。

第四、合一藥在地化生產：因運輸保存複雜，未來至少達到 WHO 要求的項目能在台生產。

第五、強化關鍵醫材掌握：將重要醫材列入韌性體系範圍。

第六、建立國家級儲備物流中心：包括 AI 管理系統與實體儲倉，擴大解毒劑、兒童藥、必要藥儲量。

陳時中說，計劃內容牽涉研發補助、租稅優惠、健保政策調整等，細部項目仍在選題中，需衛福部、健保署、經濟部等共同投入。

此外，日前也發生多家藥廠宣布將退出部分品項，陳時中表示，根據健保資料顯示，國產學名藥用量占 67%，但費用僅 23%，顯示價格偏低，使業者難以投資升級或維持產線，導致廠商選擇停產或威脅退出市場。原廠藥在專利期過後轉為學名藥競爭，也常因價格壓力與政府核價拉鋸，出現「要退不退」的談判策略。他坦言，這些都是市場與制度共同造成的壓力，「國產藥確實很辛苦」。

陳時中說，因此計畫中也納入協助國產藥廠的措施，包含研發支持、法規精進、健保制度調整等，讓業者「看得到未來」。

