財政部：菸酒製造進口業 12月31日前應繳許可年費
財政部今天表示，115年度菸酒製造業及進口業的許可年費繳款單，已於11月下旬寄發，提醒全國3000多家業者，應於12月31日前繳納。
財政部國庫署副署長馬小惠今天於例行記者會指出，115年度菸酒製造業及進口業許可年費繳款單，已於11月下旬寄發，提醒業者在年底前依限繳納，以免影響後續權益。
財政部國庫署統計，截至今年11月底，國內的菸製造業者有4家、酒製造業者330家、菸酒進口業者2724家，合計達3058家業者。
依據「菸酒管理法」規定，菸酒製造業者及進口業者應按年繳納許可年費，未於規定期限內繳納，經通知其限期繳納，屆期仍不繳納者，將廢止其設立許可，並依規費法規定加徵滯納金、利息及移送強制執行。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言