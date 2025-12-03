財政部：菸酒製造進口業 12月31日前應繳許可年費

快訊

中央社／ 台北3日電
財政部今天表示，115年度菸酒製造業及進口業的許可年費繳款單，已於11月下旬寄發，提醒全國3000多家業者，應於12月31日前繳納。

財政部國庫署副署長馬小惠今天於例行記者會指出，115年度菸酒製造業及進口業許可年費繳款單，已於11月下旬寄發，提醒業者在年底前依限繳納，以免影響後續權益。

財政部國庫署統計，截至今年11月底，國內的菸製造業者有4家、酒製造業者330家、菸酒進口業者2724家，合計達3058家業者。

依據「菸酒管理法」規定，菸酒製造業者及進口業者應按年繳納許可年費，未於規定期限內繳納，經通知其限期繳納，屆期仍不繳納者，將廢止其設立許可，並依規費法規定加徵滯納金、利息及移送強制執行。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

製造業 財政部 國庫署

