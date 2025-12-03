快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

淘寶涉販售毒品原料？淘寶跨境平台澄清：並未違規輸往台灣

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
近期法務機關指出，中國大陸網購平台淘寶涉及販售三級毒品喵喵的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」違法輸台。（路透）
近期法務機關指出，中國大陸網購平台淘寶涉及販售三級毒品喵喵的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」違法輸台。（路透）

近期法務機關指出，中國大陸網購平台淘寶涉及販售三級毒品喵喵的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」違法輸台。淘寶跨境平台表示，平台迅速對數十億上架商品資訊展開檢索、篩查後，確認並非由淘寶跨境平台將此問題原料輸入台灣。

淘寶跨境平台指出，主管機關目前提供資訊顯示，為台灣本地涉案買家自行透過第三方私人集運公司，將問題原料違法輸入台灣，淘寶跨境平台無涉入此原料的報關與輸入作業，也未與此私人集運公司有合作關係。

淘寶跨境平台表示，願與台灣主管機關持續保持對話與合作，針對當地法規禁止輸入的問題商品，透過淘寶跨境平台多重防護阻斷機制，盡力避免問題商品輸入台灣，致力保障台灣民眾權益。

日前調查局航業調查處高雄調查站聯合財政部關務署高雄關，在高雄港攔查偽以「矽油」名義自中國大陸進口之海運雜貨櫃內，查獲製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵）之第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，並在基隆市中山區抓到犯嫌，阻絕製毒集團製造第三級毒品「喵喵」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

平台 淘寶 毒品

延伸閱讀

喪屍煙彈分裝場藏匿民宅 北市警溯源破獲

金門唾液毒品快篩新制後首例毒駕案件 男驗出「冰糖」送法辦

台中男猛喝20包毒品帶槍闖游泳池 竟朝6歲女童瞄準、扣扳機

陸電商淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會：沒有要封網域

相關新聞

王文祥盼回台塑管理層被已讀不回 王永慶遺產掀新一波訴訟戰

台塑王家沉寂多時的爭產風波再度浮上檯面。台塑集團創辦人王永慶么子、JM Eagle董事長王文祥，11月於美國哥倫比亞特區高等法院提起「更正之訴」，要求調整家族海外信託基金的管理架構，希望從目前由王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜4人管理的格局，擴大為全體17位第二代成員皆能共同參與。

淘寶涉販售毒品原料？淘寶跨境平台澄清：並未違規輸往台灣

近期法務機關指出，中國大陸網購平台淘寶涉及販售三級毒品喵喵的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」違法輸台。淘寶跨境平台表示...

澳紐商會發表皮書 建議台澳深化礦產戰略合作

澳紐商會今舉行2025年度白皮書發表會，聚焦關鍵礦產供應鏈與地熱能源制度，而大陸先前開啟稀土戰，台灣的高科技經濟高度依賴...

簡易加工就想冒稱 MIT 基隆關：違者移送

基隆關表示，近期查獲多起廠商將中國大陸製產品運至臺灣，僅經簡易加工或改換包裝，即宣稱符合「實質轉型」並標示為臺灣製造（M...

七年來首次！ NCC 調升澎湖、金門等離島有線電視費率

業界盛傳國家通訊傳播委員會（NCC）3日審議2026年離島有線電視系統收視費率，澎湖縣的澎湖有線電視調升5元，金門的名城...

酷澎個資外洩3,370萬筆資料 數發部回應了

南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）遭爆至少3,370萬筆客戶個資遭離職中國籍員工外洩，涵蓋姓名、電話、電子郵件、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。