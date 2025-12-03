我方重申與澳洲簽 ECA 鎖定關鍵礦產攜手合作

澳洲紐西蘭商會（澳紐商會）3日舉行「2025白皮書」發表會，國發會主委葉俊顯出席指出，台灣將積極尋求與澳洲簽署經濟合作協定（ECA），同時強化與澳洲在關鍵礦產上的戰略合作，以提升國家能源與供應鏈韌性。

葉俊顯指出，紐西蘭是台灣在亞太地區的重要經貿夥伴，自2013年簽署「台紐經濟合作協定」以來，雙邊貿易已有豐碩成果，台灣期盼能與澳洲比照辦理，簽署ECA，進一步鞏固雙邊夥伴關係與商貿發展。

為落實2050淨零轉型目標，政府已於2024年提出二次能源轉型政策，積極發展太陽光電、離岸風電、地熱、氫能等多元能源。葉俊顯表示，澳洲無論在液化天然氣供給、再生能源開發，或是氫能、儲能等低碳排技術方面，皆是台灣重要的戰略合作夥伴，在全球經貿不確定性攀升之際，關鍵礦產也成為全球關注議題，台灣將持續與澳洲加強合作，提升相關供應鏈的韌性。

在地熱領域，葉俊顯指出，目前全台已建置六座地熱電廠，政府將借鏡紐西蘭的豐富經驗，持續加強政策與技術合作，為台灣邁向淨零排放目標注入實質力量。

在「健康臺灣」方面，葉俊顯指出，已啟動為期五年、總投資新台幣489億元的「健康台灣深耕計畫」，從改善醫療工作條件、人才培育到智慧醫療等方面，全面提升醫療環境體系，並歡迎產業界與政府一同合作。同時，政府也將持續透過各階段教育系統，推動雙語學習環境，打造友善外國人在台生活與經商的雙語環境，促進跨國青年交流與經貿合作。

葉俊顯表示，政府感謝澳紐商會每年提供的政策建議書，將作為精進政策的重要參考。國發會將持續扮演商會與各部會之間的溝通平臺，促成台澳紐三方更加緊密的產業合作與投資環境。