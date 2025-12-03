關鍵礦產過度仰賴中國大陸 澳商會籲台澳共築供應鏈

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣高科技關鍵礦產供應鏈仰賴單一來源，恐拉高地緣政治風險。為確保台灣半導體、電動車（EV）電池與再生能源系統等戰略產業的穩定發展，澳紐商會提出五大建議，包含成立政府－產業關鍵礦產工作小組、深化台澳關鍵礦產夥伴關係、善用日澳礦產合作夥伴關係、投資本地精煉、加工與回收能力，以及建立關鍵礦產戰略儲備。澳紐商會指出，台灣應將與資源豐富且可靠的澳洲建立戰略夥伴關係，作為確保關鍵礦產安全的「核心」策略。

澳紐商會於最新2025白皮書表示，鋰、鈷、鎳與稀土元素（REE）等礦產，是台灣高科技產業不可或缺的原料。然而，台灣逾95%的稀土元素進口來自中國大陸，如此高度集中構成結構性風險，任何地緣政治緊張或出口限制都可能危及台灣工業基礎的穩定原料供應。例如，2023年大陸對先進晶片所需的關鍵礦產鎵實施出口管制，即凸顯此類威脅。

澳紐商會表示，澳洲是台灣發展供應鏈韌性的理想戰略夥伴。澳洲具備資源豐富、政治穩定性高與價值觀相近等特質，是全球最大鋰生產國，2023年產量占全球近半，亦是全球第2大稀土礦產國，並擁有大量鎳、鈷、錳等儲量。澳洲大量關鍵礦產目前以濃縮物形式出口至中國大陸進行加工，這提供台灣轉向的機會。台灣可透過直接與澳洲合作，將部分重要資源導入安全的雙邊供應鏈，而非完全依賴大陸的價值鏈。

白皮書建議，雙方合作應在既有的「能源與礦產貿易投資合作會談」（JEMTIC）基礎上，推動全面性的關鍵礦產夥伴關係。包含政府間協議，確保以穩定價格長期採購澳洲的鋰、稀土濃縮物等原料，並鼓勵台灣科技業與澳洲礦業公司合資，投資採礦與精煉設施。此外，澳洲在環境、社會與治理（ESG）原則的高標準，亦有助台灣產業符合國際品質與透明標準。

除了雙邊合作，白皮書建議台灣應強化內外部韌性。對內，應成立政府—產業關鍵礦產工作小組，將關鍵礦產提升為國家經濟安全優先事項，並應考量為最重要的關鍵礦產建立戰略儲備，類似現行的石油儲備制度。對外，則應善用日澳礦產合作夥伴關係，深化與日本加工商的供應關係，確保台灣獲得所需高精煉金屬與化合物，以強化三方供應安全。

澳洲辦事處代表馮國斌特別點出「關鍵礦產」是深化台澳經貿發展的重點。他說明，澳洲數十年來一直是臺灣穩定且潛在的能源礦產供應來源，亦是重要的農產品供應國，擴大關鍵礦產供給對於經濟發展與關鍵技術至關重要，因為台灣出口產品中有高達四成仰賴稀土及其他特殊金屬，這些正是製造先進晶片所需的必要材料。

馮國斌強調，澳洲擁有全球最大可開採關鍵礦產資源，正積極尋求擴大供應網絡，以提供穩定且可靠的關鍵原料。澳洲是台灣投資者可信賴的關鍵夥伴，雙方在許多層面具備進一步拓展合作的潛力，期望這份文件，能為未來台澳合作擘畫新的思考方向。

澳洲 地緣政治風險

