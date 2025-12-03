澳紐商會公布2025白皮書 聚焦地熱、礦產資源合作

澳洲紐西蘭商會（澳紐商會）3日舉辦「2025年度白皮書」發表會，聚焦能源、醫療保健產業合作，針對地熱能源制度、關鍵礦產供應鏈、外資漁電共生專案、與聽力醫療補助等議題提出具體建議。紐澳商會表示，將積極協助台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），促進台灣融入區域經濟合作。

本次發表會由澳紐商會理事長陳明信、執行長劉少浡、白皮書委員會主席暨KPMG台灣安侯建業執行董事張維夫主持，向國發會主委葉俊顯遞交白皮書。張維夫表示，今年已是白皮書發表的第六年，彰顯澳紐商會持續致力於促進台澳紐三方交流，並透過政策倡議支持會員與合作夥伴在台灣的發展。劉少浡指出，今年白皮書不僅回顧過去一年經貿成果，更針對能源轉型、健康醫療等領域提出前瞻建議。

在地熱能源制度方面，澳紐商會建議台灣借鏡紐西蘭經驗，完善法規、強化研究合作、培育跨領域人才並結合原住民知識，以加速地熱能源開發、推動能源轉型並強化能源安全。針對關鍵礦產供應鏈，呼籲台灣建立與澳洲等國的策略合作與政策框架，以提升產業韌性並確保經濟安全。

澳紐商會指出，外資參與漁電共生專案時，因法規限制無法直接掌控養殖用地許可（ALUP），導致合規與融資風險升高，建議政府建立彈性法律機制，允許外資在特定情況下暫時持有ALUP，以強化專案治理與保障供電穩定。

面對聽力損失與失智症關聯的風險攀升，澳紐商會也建議擴大人工電子耳補助至重度聽損、取消65歲年齡上限，並將聽力篩檢納入50歲以上例行健檢，以提升長者生活品質並與國際標準接軌。

陳明信表示，澳洲是台灣最重要的能源夥伴，紐西蘭則在農產品與科技出口上持續成長，三方合作潛力無限，在全球貿易充滿不確定性的情勢下，澳洲、紐西蘭與台灣的合作關係持續深化，展現出彼此對共榮發展的堅定承諾。

澳洲辦事處代表馮國斌提及，澳洲數十年來一直是臺灣穩定且潛在的能源礦產供應來源，亦是重要的農產品供應國，近年更首次歡迎台灣農業大使赴澳推動「新南向」政策。在人才交流方面，澳洲是台灣學生第二受歡迎的留學目的地，並作為「2030雙語國家」政策的合作夥伴，例如澳洲阿德雷德大學與皇家墨爾本理工大學，近期皆來台舉辦英語授課教學培訓，期盼雙邊合作持續蓬勃發展。

紐西蘭商工辦事處代表梁思齊表示，特別看好「地熱發電」領域的潛力，台灣擁有尚未開發的地熱資源，紐西蘭則在此領域累積了豐富的專業知識與技術，期待能與台灣分享相關經驗，並樂見台灣能建立符合國際標準規範的地熱開發法規框架，以促進再生能源的發展合作。

澳紐商會指出，將持續扮演台澳紐三方之間的商業團體與台灣政府之間的溝通橋樑，推動三方在貿易、投資與文化交流方面的合作，並積極協助台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），促進台灣融入區域經濟合作，為澳紐商業夥伴創造更有利的經商環境。