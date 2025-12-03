澳紐商會發表皮書 建議台澳深化礦產戰略合作

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
澳紐商會發表2025年度白皮書，由國發會主委葉俊顯（圖左）代表政府接受。記者林海／攝影
澳紐商會發表2025年度白皮書，由國發會主委葉俊顯（圖左）代表政府接受。記者林海／攝影

澳紐商會今舉行2025年度白皮書發表會，聚焦關鍵礦產供應鏈與地熱能源制度，而大陸先前開啟稀土戰，台灣的高科技經濟高度依賴關鍵礦產供應鏈，因此白皮書更建議台灣應將與澳洲的戰略夥伴關係作為關鍵礦產策略的核心。

澳紐商會白皮書委員會主席張維夫表示，台灣稀土有95%從大陸進口，極易受到中斷影響，而台灣缺乏具規模的關鍵礦產儲量，上游加工能力極為有限，每年進口約3000噸稀土用於製造，但僅有1~2家本地企業參與這些材料的精煉或加工，且供應來源並不多元，原料生產中對外部供應商的依賴具一定程度風險。

張維夫也認為，任何地緣政治緊張或出口限制都可能危及台灣工業基礎所依賴的穩定原料供應，包括半導體、電動車電池、再生能源項目等，都需要稀土，若無多元且安全的關鍵礦產供應鏈，國家的經濟安全與產業競爭力將面臨風險。

澳洲是全球最大鋰生產國，2023年占全球鋰產量近半，是僅次於大陸的第二大稀土礦產國，擁有大量鎳、鈷、錳、高純度矽砂與稀土元素儲量，是電池金屬與釹等稀土元素的主要來源，同時，澳洲大量關鍵礦產目前以濃縮物形式出口至大陸進行加工。張維夫認為，台灣可以透過直接與澳洲合作，可將部分重要資源導入安全的雙邊供應鏈，而非完全依賴大陸的價值鏈。

張維夫也建議，台灣政府應設立專責工作小組或委員會，並推動與澳洲建立全面性的雙邊關鍵礦產夥伴關係，透過投資或技術合作換取穩定資源存取，有助降低對大陸的依賴，創造雙贏模式。

張維夫認為，在地緣經濟競爭日益加劇的時代，確保關鍵礦產供應鏈是台灣產業未來的基礎，透過正式政策架構、政府與民間合作及國際夥伴關係，台灣可確保其半導體晶圓廠、電池超級工廠與潔淨能源項目擁有所需原料，推動經濟成長並強化供應鏈安全，以因應全球不確定性，這將是未來的明確戰略要務。

國發會主委葉俊顯代表政府接受白皮書，並在致詞時表示，地熱在台灣能源轉型扮演重要角色，而目前也有6座地熱電廠，未來會持續與紐西蘭加強技術合作，也期盼台灣與澳洲未來能簽署經濟合作協定。

