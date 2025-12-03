川普簽署「台灣保證落實法案」 林佳龍：台美夥伴關係持續穩健深化

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），完成立法程序，這項法案獲得美國國會跨黨派的支持，外交部長林佳龍3日透過社群平台表示，這項法案的生效，象徵台美堅實夥伴關係再次透過美國國會的實際行動獲得肯定， 台美關係持續穩健深化。

林佳龍指出，《台灣保證落實法案》獲得民主及共和兩黨國會議員支持，美國聯邦眾議院於今（2025）年 5 月 5 日審議通過、11 月 18 日則再獲參議院「一致同意」通過，最終由川普總統簽署立法，林佳龍也向美國國會兩院對台灣強勁的跨黨派支持表達感謝之意。

林佳龍說明，該法案旨在強化《2020年台灣保證法》的執行，要求美國國務院定期檢討對台交往準則，並至少每五年向國會提出更新報告。林佳龍說，這項制度設計，確保了台美關係持續穩健發展，並維持雙方交流的暢通與彈性。

展望未來，林佳龍表示，外交部將持續在台美良好關係基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係，共同深化台美堅實友誼與務實合作。

