DWS 明年投資展望：歐洲有看頭、這策略應對高估值與波動

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
德銀遠東投信（DWS）3日舉辦「2026年CIO投資展望」。記者崔馨方／攝影
德銀遠東投信（DWS）3日舉辦「2026年CIO投資展望」。記者崔馨方／攝影

德銀遠東投信（DWS）3日舉辦「2026年CIO投資展望」。DWS亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）表示，儘管對股市整體持樂觀態度，預期各主要市場仍有上行空間，雖然市場波動性將會增加，而歐洲目前屬於非AI主導的市場區域，有利於投資人進行資產分散配置，建議「分散投資」是最佳策略，不建議特別偏重單一市場。

DWS亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）3日來台表示，鑑於未來十年的投資前景，分散投資顯得尤為重要，預計美國市場未來十年的年化回報率可能從過去的約15%降至5.4%左右，全球股市回報率可能收斂至4%到6%之間，也凸顯了構建多元化投資組合的必要性。

吳雙榮指出，在區域配置上，歐洲市場提供了一個良好的分散投資機會，特點是價值股為主，且大型股與中小型股的表現差異相對較小，與美國市場大型股主導的局面形成對比。

事實上，歐洲市場在2025年上半年表現強勁。然而，下半年增長勢頭似乎停滯，引發市場對其持續性的擔憂。不過，吳雙榮認為，歐洲仍具備強大動能，主要驅動力將來自德國。

觀察歐洲市場的投資機會，歐洲銀行的盈利主要由本地市場驅動；歐洲工業股雖然有海外營收，但本地貢獻（尤其受德國拉動）持續提升；而歐洲中小型股因超過60%的營收來自本地，能更直接地受益於歐洲經濟的復甦與增長。

吳雙榮分析，德國政府預計在2026年大幅增加開支，特別是在基礎建設和綠色能源領域；由於新政府預算在2025年9月才獲批，實際的財政刺激將在2026年顯現。此外，歐洲各國（尤其是德國）增加國防開支，資金大部分將留在歐洲內部，有利於區域經濟發展。

不過，吳雙榮也提醒，歐洲作為出口主導型經濟體，面臨一定壓力。過去德國出口與中國經濟增長同步，但近年來這種關聯已減弱。關稅、供應鏈重組以及美國關稅對歐洲出口的影響，也對德國出口構成挑戰。

