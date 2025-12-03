簡易加工就想冒稱 MIT 基隆關：違者移送

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
出口貨物勿以簡易加工混充臺灣產製。圖／財政部關務署
基隆關表示，近期查獲多起廠商將中國大陸製產品運至臺灣，僅經簡易加工或改換包裝，即宣稱符合「實質轉型」並標示為臺灣製造（Made in Taiwan）出口至美國。是類行為未改變貨物屬性，但卻因試圖規避原產地認定規範，涉及標示不實及擾亂貿易秩序，經移送主管機關經濟部國際貿易署議處，已有廠商依貿易法規定受處罰鍰。該關提醒業者，切勿心存僥倖，以免違規受罰，影響商譽。

基隆關說明，所謂「洗產地」係指外國貨物藉由在臺灣進行未達實質轉型的加工，偽裝成我國產品出口，以規避進口國對該國貨品的高關稅或貿易管制。為防堵類此違規情事，海關已全面加強查緝，並於今年4月成立「強化違規轉運查核小組」，針對進出口貨物產地標示加強抽核，嚴格查緝是否涉及違規轉運或偽標產地。

基隆關進一步說明，依據原產地證明書及加工證明書管理辦法第5條規定，貨物若非完全在臺灣生產，必須經過「實質轉型」方能認定為臺灣產製，僅進行簡單的切割、包裝、分類或混合等「簡易加工」並不屬於實質轉型。廠商若對相關作業是否符合實質轉型存有疑義，應先確認法規要件，而非自行認定。

基隆關呼籲，出口廠商應確實遵守產地標示規定，對於貨品是否符合我國原產地認定標準，務必參照原產地證明書及加工證明書管理辦法辦理。如有認定疑慮，應主動向貿易署洽詢，切勿因不諳法規或貪圖便利，導致通關時被查獲偽標產地，面臨鉅額罰款及行政處分，得不償失。

