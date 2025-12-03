七年來首次！ NCC 調升澎湖、金門等離島有線電視費率
業界盛傳國家通訊傳播委員會（NCC）3日審議2026年離島有線電視系統收視費率，澎湖縣的澎湖有線電視調升5元，金門的名城有線電視調升5元。業界分析，這是近七年來離島有線電視費率首次調漲，台灣其他縣市的有線電視系統業者也期許，已經連續「降價及凍漲」超過10多年的有線電視費率可以同步「調升」。
根據NCC資料顯示，2025年澎湖每月收視費555元，名城585元，祥通則為540元。
今天NCC審核離島有線電視系統費率，結果出爐，澎湖每月收視費費率為560元，較去年增加5元、名城為590元，也較去年增加5元，祥通為540元，相較於去年持平。
業界聽聞此消息相當振奮！業者分享，離島有線電視已經連續七年，台灣多數縣市則已經連續10年至15年都沒有漲過價，法規規定的收視費率上限為600元，但台北市已經降至490元，新北市則為520至550元附近。
業界表示，現在有機會終止多年來的「降價、凍漲」，甚至有調漲空間，相當振奮，除離島已經調升，更期待台灣各縣市有線電視費率均可望有調升機會。（目前台灣有線電視收視費為各縣市政府審議，部分為NCC審議）。
業界分析，近年有線電視受到國際OTT TV競爭激烈，自高峰以來，台灣有線電視剪線近100萬用戶規模（幾乎是一個大型MSO的用戶規模），截至今年第三季總用戶數僅剩429.3萬戶，普及率降至43.6%。
業者更強調，根據各政府機關統計，從2017年以來，基本工資上漲約37.6%、平均電價上升54.88%，消費者物價指數漲幅則接近12%，但有線電視費率不僅沒漲，還「降價」，因此期待NCC及各縣市政府有線電視費率審議小組可以綜合評估，調升有線電視費率。
