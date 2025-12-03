酷澎個資外洩3,370萬筆資料 數發部回應了

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）遭爆至少3,370萬筆客戶個資遭離職中國籍員工外洩，涵蓋姓名、電話、電子郵件、住址，甚至有玄關密碼等。對於台灣用戶是否有出現個資外洩的狀況，對此，數發部回應，已在第一時間向該公司關心，目前台灣端並沒有發現相關個資外洩情形，後續會持續關心。

針對酷澎個資外洩，數發部數產署平台經濟組長林青嶔表示，數產署在11月底就已掌握相關情資。首先，由於先前已與酷澎建立聯繫管道，已在第一時間主動關心並向對方詢問。酷澎回應，目前個資外洩的情況主要發生在韓國端，台灣並沒有發現相關個資外洩情形。

林青嶔強調，儘管如此，後續仍持續監測後續發展，也會與酷澎保持密切聯繫，進一步了解相關狀況，以確保我國民眾個資不致外洩。

