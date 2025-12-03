遺產特留分修法借鏡外國 法務部考量日本貢獻分制度

隨著社會高齡少子化，單身者比例增加，越來越多民眾反應，希望改革兄弟姊妹有遺產繼承權的「特留分」制度。法務部表示，目前已蒐集相關外國立法例，將衡酌各方利益及檢視相關配套，例如是否採取日本貢獻分制度，以合理評價對於被繼承人生前照顧或財產累積有助益之人之付出。

立法院司法法制委員會3日邀請法務部長鄭銘謙就「民法繼承編特留分制度之檢討」進行專題報告，並備質詢。

鄭銘謙於會中說明法務部書面報告，「特留分制度」是為保護法定繼承人，而對被繼承人之遺囑自由加以限制之制度，其立法目的是將遺產一部分保留給近親之家族，以保障其生活之必要，有其社會政策之考量。

他表示，針對本次有民間團體對於「刪除兄弟姊妹特留分」議題之倡議提案於短期間內即獲附議成案，顯示出社會對於此議題之高度關切，且有一定比例之民意認為民法「兄弟姊妹特留分」之規定有修正必要，但仍有主張維持現有制度者。

鄭銘謙提及，德國、瑞士、日本及韓國等相關外國立法例，子女、配偶及父母多仍有特留分之規定，是考量該等親屬之生活保障必要，及扶養義務延長之立法目的。

韓國

韓國原有之「兄弟姊妹特留分」制度，於2024年經韓國憲法法院宣告違憲，並立即失效，其理由略以，此項制度不僅未能與現代家庭結構及社會變遷相符，更不合理地侵犯了被繼承人的財產處分自由，並可能導致被繼承人欲補償對其有貢獻的親屬之意願被否定。

惟依韓國現行民法，子女、配偶及父母仍有特留分之規定。

日本

日本鑒於高齡化社會之進展及國民的家庭觀念變遷，以生存配偶的生活照顧等觀點就繼承法進行修正，修正案於2018年7月修正通過，相關新修正制度於2019年1月13日起分階段實施。

上開修正包括「高齡生存配偶居住權利之保護」、「促進自書遺囑之利用」、「明確遺囑執行人之權限」、「特留分侵害額請求權之行使所發生之權利改為金錢債權」、「遺產分割前請求金融機關支付金錢存款債權」、「多額特別受益之共同繼承人中之一人，於遺產分割前處分屬於遺產之財產，該被處分之財產視為遺產」、「雖非繼承人但對於被繼承人之照護有貢獻者，設計特別貢獻制度」等。

我國

因應高齡化及少子化之趨勢，並考量近年我國社會及家庭環境之變動，以及瞭解與我國鄰近之日本修正繼承法規定及其施行之經驗，法務部業於2025年4月委請學者進行民法繼承編檢討修正之研究，研究成果報告預計於今年12月底前提出。

法務部已蒐集相關外國立法例，將參酌委託研究案之研究成果報告對於民法繼承編之修正建議，及併同檢視2016年相關草案之合宜性，邀集學者專家召開民法繼承編之研修會議，衡酌各方利益及檢視相關配套。

法務部舉例，比如考慮是否採取日本貢獻分制度，以合理評價對於被繼承人生前照顧或財產累積有助益之人之付出，之後再由法務部擬具修正條文草案。預計於2026年初啟動修法程序，於草案預告程序徵詢各界意見後，儘速陳報行政院審查。