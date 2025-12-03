「168利他行動」接軌創業與志業 創生青年總獎金近3,000萬元

國發會啟動「地方創生利他行動168」專案徵件，將在全台選出40組具備實踐力與擴散性的青年團隊，並提供每組最高68萬元的獎勵金，總獎金達2,720萬元。國發會指出，此專案不僅提供較高獎勵額度，更要求提案團隊投入公益倡議，旨在協助青年從地方「創業」走向「志業」，為返鄉青年搭建一座銜接事業發展與責任感的橋樑。

國發會指出，此專案以「利他行動、共好實踐」為核心精神，鼓勵22至45歲、關心地方議題與社會的青年提案，說明倡議主軸、資源串接規劃、具體行動，提出具影響力的倡議主軸與行動方案，於11月28日開始徵件，預計明年1月5日徵件截止，3月確認獲選名單。

國發會國土區域離島發展處處長黃文彥說明，有感於部分青年返鄉發展仍感生澀，不知從何著手，國發會希望透過獎勵金來輔導青年。相較於現行「獎勵青年投入地方創生行動計畫」的35萬元，「168利他行動」專案將獎勵金提高到68萬元，同時要求青年多倡議公益，責任也更多一些。

黃文彥表示，「獎勵青年投入地方創生行動計畫」是鼓勵青年創業，「青年培力工作站」是讓青年發展志業，而「168利他行動」專案，正好是協助青年從創業到志業當中的銜接橋樑，期盼藉此培養青年責任感，不只在故鄉做事業，還能發揮地方影響力。

黃文彥指出，行動方案不限領域與議題，但必須提出具備倡議性質的公益行動，例如結合社區共同淨灘，或是結合在地木雕等文化特色。專案依據各地產業、文化與地景脈絡，規劃了24個地方創生特色廊道作為團隊行動參考，倡議主題若能與廊道主題結合，將優先考量。

為確保方案落實，國發會將提供全方位「陪跑支持」資源，包括地方創生課程、傑出案例參訪及業師輔導訪視。國發會北、中、南、東4個分區輔導中心也將提供提案諮詢、資源媒合等協助，同時串聯青年培力工作站、地方政府與企業，強化青年團隊與在地產業、社群文化的對接。國發會後續也將舉辦說明會介紹專案內容。

國發會指出，自2023年起推動「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，三年間已累積輔導199組團隊，為培養青年創生種籽奠定重要基礎。「地方創生利他行動168專案」則引導創生新血邁向新局，鼓勵對家鄉有期待、有熱情的青年朋友，透過利他行動為地方共好做出貢獻。