台灣穩定幣何時上路 彭金隆：最快明年下半年

中央社／ 台北3日電

立委關注台灣穩定幣上路時間，金管會主委彭金隆今天表示，如果一切順利的話，穩定幣的母法在本會期送立法院，並排進議程，有可能在下會期三讀通過，而金管會會在半年內完成子法公布，他認為最快明年下半年才有可能完成法制作業。

立法院財政委員會今天審查攸關加重違法吸金刑責的銀行法部分條文修正草案，邀請金管會主委彭金隆列席備詢。

國民黨立委賴士葆詢問，台灣版穩定幣是否上路，第一階段是否開放銀行機構才能發行。彭金隆指出，穩定幣還沒有上路。雖然穩定幣的母法草案，參考歐盟加密資產市場規範（MiCA），並無限制只有金融機構可以發行，但初步與央行的共識，基於風險管理角度，初步由金融機構先發行。

賴士葆詢問，台灣版穩定幣是否有上路時間表，3個月或半年內。彭金隆表示，本週行政院政務委員會主持穩定幣的第3次審查會，大家的共識度應該很高。

彭金隆指出，如果一切順利的話，母法在行政院會通過後，本會期能夠送立法院，並排進議程，有可能在下會期完成三讀通過，而金管會會在半年內完成子法公布，他認為最快明年下半年才有可能完成法制作業。

賴士葆指出，所以可以期待明年6、7月上路。彭金龍表示，立法通過，子法公布後，就可以開始實施，如果明年完成立法，就可能在明年實施，不確定7月能否實施，還是要看立法院通過的時間。站在行政機關的立場就是穩定推動，金管會能做的都做了，其他部分就要看社會及各部會共識，以及立法院的審查。

立法院 穩定幣 彭金隆

相關新聞

王文祥盼回台塑管理層被已讀不回 王永慶遺產掀新一波訴訟戰

台塑王家沉寂多時的爭產風波再度浮上檯面。台塑集團創辦人王永慶么子、JM Eagle董事長王文祥，11月於美國哥倫比亞特區高等法院提起「更正之訴」，要求調整家族海外信託基金的管理架構，希望從目前由王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜4人管理的格局，擴大為全體17位第二代成員皆能共同參與。

酷澎個資外洩3,370萬筆資料 數發部回應了

南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）遭爆至少3,370萬筆客戶個資遭離職中國籍員工外洩，涵蓋姓名、電話、電子郵件、...

AI世代 美國三白領工作最危險？ 台灣六成上班族憂被取代

近日麻省理工學院（MIT）公布最新研究，引發全球職場震盪。研究團隊利用與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge Natio...

遺產特留分修法借鏡外國 法務部考量日本貢獻分制度

隨著社會高齡少子化，單身者比例增加，越來越多民眾反應，希望改革兄弟姊妹有遺產繼承權的「特留分」制度。法務部表示，目前已蒐...

外送專法逐條審議 立委指可讓外送員平衡安全彈性

立法院衛環委員會3日審查外送專法各版本條文，立委范雲在會中進行提案說明，她表示，依照現在的情況，需要一部專法，讓外送員在...

太子集團23員工申請失業給付 洪申翰：涉違法恐不能領

柬埔寨太子集團涉嫌跨國詐騙，在台據點日前遭檢警大規模搜索，近日被揭露，該公司45億元資產遭凍結後，竟有23名失業員工申請...

