支持無薪假勞工穩定就業 勞動部續推「僱用安定措施」

勞動部勞動力發展署加強推動「僱用安定措施」，在公告辦理期間（2025年8月1日至2026年1月31日）有與雇主協議實施減班休息（無薪假）達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，可依規定申領薪資差額補貼，補助薪資差額由原來的50%提高為70%，協助勞工穩定就業。

僱用安定措施適用對象，包括九個行業：食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業。

勞動力發展署表示，為加強協助減班休息勞工穩定就業，該署所屬5個分署收到事業單位減班休息通報後，立即會進行一線訪視關懷，由專人主動聯繫提供僱用安定措施詳盡資訊，協助減班休息勞工或雇主代勞工提出薪資差額補貼申請，並即時回應各項疑義，陪伴勞雇雙方共度難關。

勞動力發展署提醒，薪資差額補貼的申請期限為實施減班休息每滿30日之次日起90日內，向工作所在地的勞動力發展署所屬分署提出申請，或透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區線上申請，並且申請區間可以逐月申請或是一次申請3個月。

勞動力發展署舉例，全時受僱勞工A，經雇主通報實施減班休息期間為2025年9月1日至2025年11月29日，自9月1日至9月30日減班休息實施期間已達30日，可選擇下列申請方式及期限：

●逐月申請：自2025年9月1日至2025年9月30日，減班休息滿1個月(以下簡稱第1個月)，則於2025年10月1日至12月29日的申請區間，提出第1個月的薪資差額補貼。

以此類推，10月1日至10月30日（第2個月）減班休息的薪資補貼，可於10月31日至2026年1月28日的申請區間提出申請；10月31日至11月29日（第3個月），可於11月30日至2026年2月27日申請區間提出申請。

●一次申請3個月：2025年9月1日至2025年11月29日減班休息滿3個月，因第1個月（2025年9月1日至2025年9月30日）的薪資差額補貼申請期限為12月29日，故如一次申請3個月薪資差額補貼，最遲應於2025年11月30日至12月29日提出。