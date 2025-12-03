快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

支持無薪假勞工穩定就業 勞動部續推「僱用安定措施」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部勞動力發展署加強推動「僱用安定措施」，在公告辦理期間（2025年8月1日至2026年1月31日）有與雇主協議實施減班休息（無薪假）達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，可依規定申領薪資差額補貼，補助薪資差額由原來的50%提高為70%，協助勞工穩定就業。

僱用安定措施適用對象，包括九個行業：食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業。

勞動力發展署表示，為加強協助減班休息勞工穩定就業，該署所屬5個分署收到事業單位減班休息通報後，立即會進行一線訪視關懷，由專人主動聯繫提供僱用安定措施詳盡資訊，協助減班休息勞工或雇主代勞工提出薪資差額補貼申請，並即時回應各項疑義，陪伴勞雇雙方共度難關。

勞動力發展署提醒，薪資差額補貼的申請期限為實施減班休息每滿30日之次日起90日內，向工作所在地的勞動力發展署所屬分署提出申請，或透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區線上申請，並且申請區間可以逐月申請或是一次申請3個月。

勞動力發展署舉例，全時受僱勞工A，經雇主通報實施減班休息期間為2025年9月1日至2025年11月29日，自9月1日至9月30日減班休息實施期間已達30日，可選擇下列申請方式及期限：

●逐月申請：自2025年9月1日至2025年9月30日，減班休息滿1個月(以下簡稱第1個月)，則於2025年10月1日至12月29日的申請區間，提出第1個月的薪資差額補貼。

以此類推，10月1日至10月30日（第2個月）減班休息的薪資補貼，可於10月31日至2026年1月28日的申請區間提出申請；10月31日至11月29日（第3個月），可於11月30日至2026年2月27日申請區間提出申請。

●一次申請3個月：2025年9月1日至2025年11月29日減班休息滿3個月，因第1個月（2025年9月1日至2025年9月30日）的薪資差額補貼申請期限為12月29日，故如一次申請3個月薪資差額補貼，最遲應於2025年11月30日至12月29日提出。

製造業 薪資

延伸閱讀

太子集團23員工申請失業給付 洪申翰：涉違法恐不能領

育兩罕病童母求職受阻 勞動部1計畫助就業還可領獎勵金

無薪假升溫 增至9,153人

無薪假回升增至9,153人 製造業三大型廠商受關稅影響

相關新聞

王文祥盼回台塑管理層被已讀不回 王永慶遺產掀新一波訴訟戰

台塑王家沉寂多時的爭產風波再度浮上檯面。台塑集團創辦人王永慶么子、JM Eagle董事長王文祥，11月於美國哥倫比亞特區高等法院提起「更正之訴」，要求調整家族海外信託基金的管理架構，希望從目前由王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜4人管理的格局，擴大為全體17位第二代成員皆能共同參與。

酷澎個資外洩3,370萬筆資料 數發部回應了

南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）遭爆至少3,370萬筆客戶個資遭離職中國籍員工外洩，涵蓋姓名、電話、電子郵件、...

AI世代 美國三白領工作最危險？ 台灣六成上班族憂被取代

近日麻省理工學院（MIT）公布最新研究，引發全球職場震盪。研究團隊利用與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge Natio...

遺產特留分修法借鏡外國 法務部考量日本貢獻分制度

隨著社會高齡少子化，單身者比例增加，越來越多民眾反應，希望改革兄弟姊妹有遺產繼承權的「特留分」制度。法務部表示，目前已蒐...

外送專法逐條審議 立委指可讓外送員平衡安全彈性

立法院衛環委員會3日審查外送專法各版本條文，立委范雲在會中進行提案說明，她表示，依照現在的情況，需要一部專法，讓外送員在...

太子集團23員工申請失業給付 洪申翰：涉違法恐不能領

柬埔寨太子集團涉嫌跨國詐騙，在台據點日前遭檢警大規模搜索，近日被揭露，該公司45億元資產遭凍結後，竟有23名失業員工申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。