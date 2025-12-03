快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

外送專法逐條審議 立委指可讓外送員平衡安全彈性

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委范雲力促外送專法。聯合報系資料照
立法院衛環委員會3日審查外送專法各版本條文，立委范雲在會中進行提案說明，她表示，依照現在的情況，需要一部專法，讓外送員在彈性（flexibility）與安全（security）之間，達到「flexicurity」，同時享有安全與尊嚴的勞動環境。

范雲表示，2020年，外送員還在籌組工會時，她就跟勞陣、外送員夥伴一起召開記者會爭取專法；她也透過質詢、公聽會要求勞動部與交通部，重視外送員的職業安全與工作風險。

范雲提及，這幾年她成功爭取到薪資透明指引、機車外送安全指引等，來對抗演算法減薪、颱風天外送的問題。但是，只有指引是不夠的。

她指出，外送平台在台灣落地生根已超過十年，外送員人數從2019年的4.5萬人，到現在已經將近15萬人。新的勞動型態，不能單靠平台自律，急需一部專法。

范雲說，過去大家以為外送員可以自己調度工作時間，很自由，但平台要求外送員須達成一定接單率，導致他們不敢拒單；或是以次數獎勵變相誘導外送員拉長工時；間接導致外送員因趕時間面臨交通安全的風險等，都是急需處理的問題。

她表示，需要一部專法，讓外送員在彈性（flexibility）與安全（security）之間，達到「flexicurity」，同時享有安全與尊嚴的勞動環境。例如德國設有「中間型勞動者」類別、提供 一定程度保障；瑞士則嘗試把外送員納入傳統勞工定義 下保障。

范雲認為，等了五年，如今終於可以在立法院實質審查外送員專法，期待共創一個勞動公平、健全發展的外送員工作環境與產業。

