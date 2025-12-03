太子集團23員工申請失業給付 洪申翰：涉違法恐不能領

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，檢方認為尼爾創新負責人林揚茂（如圖）、財務主管鄭巧枚、天旭科技財務主管陳麗珊涉犯洗錢等罪，有勾串共犯或證人之虞，台北地院裁定3人全部羈押禁見。聯合報系資料照
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，檢方認為尼爾創新負責人林揚茂（如圖）、財務主管鄭巧枚、天旭科技財務主管陳麗珊涉犯洗錢等罪，有勾串共犯或證人之虞，台北地院裁定3人全部羈押禁見。聯合報系資料照

柬埔寨太子集團涉嫌跨國詐騙，在台據點日前遭檢警大規模搜索，近日被揭露，該公司45億元資產遭凍結後，竟有23名失業員工申請失業補助。勞動部長洪申翰3日強調，若經查證有違法行為，因法律行為違反禁止規定或公序良俗，均屬無效，無法請領保險給付。

太子集團涉嫌跨國詐騙，引發社會關注，國民黨北市議員耿葳昨質詢，指出太子集團在台經營多年，且在北市設立多家空殼公司，但公司45億元資產遭凍結後，竟有失業員工申請失業補助。對此，北市勞動局證實，已有23人申請補助，他們符合非自願失業資格，但是否核准由勞保局決定。

對此，洪申翰受訪時回應，勞動部已經和台北市政府聯繫上，接下來會依個案事實認定。勞動部的態度很清楚，若經查證有違法行為，因法律行為違反禁止規定或公序良俗，均屬無效，無法請領保險給付。

媒體追問，若業者涉及詐騙，就不會發給員工失業金？還是先撥錢，之後再追討回來？洪申翰重申，如果業者違反法律規定，也就是業者如果從事違法行為，或違反公序良俗，相關保障在民法上基本就屬於無效，其實就沒有辦法請領保險給付。

