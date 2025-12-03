外送專法逐條審議保障四方權益 外送員盼最快2026中旬上路

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院社福衛環委員會3日繼續進行「外送專法」各版本逐條審議，勞動部長洪申翰會前受訪表示，希望好好討論，兼顧外送行業四方權益。同一時間，外送聯盟於立法院前表達，力求《外送專法》在本會期順利完成三讀，最快2026年中旬正式上路實施。

有關外送專法進入逐條審查，勞動部版本的外送專法預告期也結束了，洪申翰表示，朝野立委都有版本，今天在委員會上，大家其實可以好好討論，兼顧外送行業的四方權益，尤其是外送員的權益。

至於外送員工會有提及，勞動部先前並未找他們討論外送專法，洪申翰回應，各方其實他們陸續都有去接觸跟討論。

同一時間，共組台灣外送產業權益促進聯盟的全國外送產、職工會、外送員與店家齊聚立法院前，共同表達產業長期處於制度真空的迫切問題，力挺在立院內審議的立委以及勞動部、交通部官員，促成外送專法的立法。

外送聯盟認為，外送平台登台近13年來，外送服務已成為台灣生活不可或缺的一部分，但在超過1,500 億元年產值的亮眼背後，平台經營成本幾乎完全外部化，使外送員、店家與消費者長期承受不確定與不對等的處境，而平台獲取寡占市場的利益，產業結構持續失衡。

外送聯盟指出，就在《外送專法》迎來關鍵審議的前夕，平台業者連續兩天動作頻繁。首先是12月1日，平台在北北基宜地區突襲式大幅調降外送員獎金，讓許多外送員的收入瞬間下跌。沒有預告、沒有透明原則、沒有協商機制，只有平台單方面按一下按鈕，全區外送員的生活就被改變。

外送聯盟強調，這不僅凸顯制度空白下外送員處境的脆弱，也再次顯示外送產業急需明確法制化以保障最基本的工作權益。

外送聯盟提及，就在昨天12月2日，平台又發布一份極度偏頗的問卷調查給特定外送員填寫，這份問卷的核心目的並非蒐集意見，而是藉由誘導式提問，刻意誤導外送員認為《外送專法》會讓「自由度下降」、「限制變多」、「工時變得不自由」，甚至暗示專法會讓外送工作變得更難做，藉此煽動反對修法的情緒。

外送聯盟抨擊，這類公關操作背離事實，也試圖讓外送員恐懼改革、害怕制度化，以便讓平台得以繼續維持現狀、避免負擔本應承擔的責任。

外送聯盟表示，《外送專法》的目的正是為了讓產業三方都能在更健康的環境中運作。對外送員而言，透明的費率制度、合理且穩定的報酬、安全保障與停權申覆機制，是避免演算法壓迫與保障工作權益的必要基礎；並不會降低自由度，也不會剝奪工作彈性。

外送聯盟也說，對店家而言，專法的合約範本制度將改善平台與店家資訊不對等的結構，使中小店家能有更公平的交易環境。對消費者而言，專法以定型化契約規範，運價也能經過審議機制制定上限，讓消費者不再被平台不透明的計費與說詞誤導。

外送聯盟感謝衛環委員會、各黨團立委與政府部會長期以來的協作與推動。在逐條審查階段，希望各界能攜手打造真正照顧外送員、店家、消費者的「最好版本專法」。聯盟所有與會工會均將全力以赴，力求《外送專法》在本會期順利完成三讀，最快2026年中旬就可正式上路實施。

