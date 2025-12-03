王文祥盼回台塑管理層被已讀不回 王永慶遺產掀新一波訴訟戰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台塑王家沉寂多時的爭產風波再度浮上檯面。台塑集團創辦人王永慶么子、美國JM Eagle董事長王文祥，11月於美國哥倫比亞特區高等法院提起「更正之訴」，要求調整家族海外信託基金的管理架構，希望從目前由王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜4人管理的格局，擴大為全體17位第二代成員皆能共同參與。

根據《鏡週刊》報導，王文祥強調，此舉並非爭奪財產，而是希望「落實父親與叔父的真正意願」。他認為海外信託本應以慈善、家族團結與企業永續為目標，但現行管理方式已難展現父親與叔父的初衷。

據了解，王文祥的訴訟主因，來源於2022年百慕達最高法院審理王文洋海外爭產案時，判決中出現的關鍵證詞，指出4位管理人僅為「過渡性安排」，終極目標是希望讓所有家族成員都能加入信託管理。王文祥藉此爭取參與信託，包括持有台塑美國88%股權的New Mighty信託基金，藉此取得台塑美國更直接的話語權。

根據週刊曝光的百慕達判決書第471頁顯示，多位已逝家族成員及資深老臣的證詞，揭露了創辦人兄弟的想法。兩人深知家族關係複雜，因此信託初期由少數成員管理，是為了避免「人多意見雜、難以控管」。

判決書中也指出，因王永慶二、三房關係緊張，加上王永在家族內部也有溝通隔閡，原規劃給17名子女的信託遲遲無法全面啟動，兩位創辦人擔心「廚師太多會壞湯」，才採有限管理人制。

三房長女王瑞華在訴訟中證稱，她依父命負責與海外法律顧問協調並翻譯文件，王永慶曾多次強調「家族財富應服務社會，而非作為子女繼承」，也因此讓王文洋要求分配遺產的訴求，在海外多次以敗訴告終。

報導稱，王文祥其實早在2022年起，在4個月內就寄了4封電郵給管理層，表達希望能回到台塑管理層，卻被已讀不回，遲遲未獲回應。今年6月台化股東會他特地返台，仍未取得發言機會，使他最後決定訴諸法律途徑。

20年前曾罹鼻咽癌的王文祥，如今走過低谷健康恢復，在美國的JM Eagle官司也陸續解決。他近年投入成立「新北國王職業籃球隊（New Taipei Kings）」，球隊成功奪冠時，他還豪氣宣布發放5000萬元獎金，讓個人形象大幅提升。今年花蓮馬太鞍堰塞湖災害，王文祥也與妻子以個人名義捐出2000萬元協助重建，又帶領球隊成員赴災區當志工，被外界認為此舉能展現家族大愛精神。

台塑集團對此表示，相關爭議屬家族事務，集團不予評論。

今年花蓮馬太鞍堰塞湖災害，王文祥與妻子以個人名義捐出2000萬元協助重建，又帶領球隊成員赴災區當志工。 圖／王文祥提供
王文祥近年成立「新北國王職業籃球隊」，在球隊成功奪冠時，他還豪氣發放5000萬元獎金。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
