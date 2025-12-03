明年經濟 一字預測／韓蔚廷選「動」 林之晨挑「幣」

經濟日報／ 記者戴玉翔黃晶琳／台北報導

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，富邦金控（2881）總經理韓蔚廷選「動」，台灣大哥大總經理林之晨選「幣」。

韓蔚廷表示，「動」象徵行動與活力，鼓勵企業與社會主動出擊、創新突破，在變局中尋求成長動能，推動經濟積極前行。台美貿易談判確定後，國家及企業有了可遵循規則，在國際局勢多變挑戰下更應謀定而後「動」，在採取行動前更為周詳地規劃策略、評估風險，確保每一步決策皆有利於國家和產業。

林之晨指出，2026年，全球進入「保幣」新局。通膨降溫與成長分歧下，各國貨幣政策仰賴精準調控。美國《天才法案》開啟穩定開啟權時代，加速可程式化貨幣的到來；歐盟落實MiCA框架，制定跨國加密資產監管標準；亞洲如香港、新加坡、日本則強化法規，平衡創新與投資者保護。台灣《虛擬資產服務法》即將上路，加密貨幣產業將進入制度化新階段，推動金融市場邁向透明、信任與永續。「幣」不僅儲存價值，更象徵全球金融體系，從實體秩序到數位主權的深層轉折。

富邦金控 總經理

