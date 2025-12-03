聽新聞
全台排碳大戶老面孔 環境部：已提自主減量計畫

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

碳費明年將申報繳納，根據環境部公布最新的碳盤查資料，全台排碳大戶並無調整，除了電力業，台積電、台塑四寶、中鋼、中龍鋼鐵、中油等排名仍與過往相同。據了解，這些業者都有提出自主減量計畫，對於未來積極減碳都已有準備。

環境部每年都會公開企業溫室氣體排放量盤查登錄情況，近日公布二○二四年資料，共包含三○三家公司（涵蓋五六二廠）完成盤查，由於明年五月就要針對今年的排放量進行申報並繳納碳費，因此去年排碳量具有一定的參考性。

二○二四年度列管事業排放的主要行業別，在直接排放方面，主要來自製程與燃料燃燒，其中以電力及燃氣供應業貢獻最高（占直接排放總量百分之五十七），製造業中則以基本金屬製造業、化學材料及肥料製造業、石油及煤製品製造業等為主要排放來源。至於主要反映用電的能源間接排放，電子零組件製造業排放量最高（占間接排放總量百分之四十八），化學材料及肥料製造業次之，基本金屬製造業第三。

統整二○二四年盤查資料，以統編彙整同公司、不同廠合併計算，合計直接、間接排碳的總排放量，前十大排碳大戶依序為台電、台塑化、中鋼、台積電、麥寮汽電、中龍鋼鐵、台化、台塑、和平電廠及台灣中油，近年排名相當，減碳壓力有增無減。

環境部官員透露，前十名的業者中，包括台積電、台塑四寶、中鋼、中油等排碳大戶都有申請自主減量計畫、非常積極減碳，明年繳交碳費時，多數業者也可以申請適用高碳洩漏風險係數。

全台排碳大戶老面孔 環境部：已提自主減量計畫

