經部砸百億 助產業拓銷海外 擬服務4萬家企業拚40億美元商機

經濟部國際貿易署昨（2）日宣布，因應對等關稅衝擊，推出全新升級版開拓海外多元市場、爭取訂單的拓銷方案，兩年內投入百億元資金，規劃參展補助、多元拓銷布局、布建海外通路、買主直達等四大措施，預計明年起實施，估將服務逾4萬家企業，創造40億美元商機。

經濟部昨日舉行「開拓多元市場、爭取海外訂單」記者會。貿易署長劉威廉表示，因應美國對等關稅，經濟部執行韌性條例預算460億元中，有約百億元將加碼補助企業全球拓銷，包括：參展補助、多元拓銷布局、布建海外通路、買主直達等四大措施。

貿易署官員表示，在近百億元拓銷預算中，參展補助55億元、布建海外通路10億元、多元拓銷共同品牌則有25億元，買主直達則有5億元。其他尚有些微經費用於洗產地防制措施。

布建海外通路方面，過去補助單一企業為300萬元、兩家以上合設據點補助1,000萬元，現在提高至單一企業500萬元、兩家企業以上補助2,000萬元，另外企業自籌款須占50%。今年經濟部移緩濟急，已有411家企業提出申請，其中單一企業有366家，多家企業合設的有45件，以民生製造、機械設備業為主。

官員表示，過去協助企業布建通路只限新設展示中心、分公司、子公司及發貨倉庫等實體據點，此次開放只要新代理商、經銷商，不必設實體據點，只要憑藉合約，都可申請布建海外通路補助。

參展補助上推出個別企業及公協會兩項加碼補助。以個別企業為例，過去每家每展補助4-6萬元，現加碼到12-16萬元，並放寬補助項目，除場地租金外，布置費、文宣廣告、印刷運費、口譯費都可納入。