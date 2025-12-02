聽新聞
小辭典／數位靶場 駭客軍訓平台

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
大陸「遠征雲」並不是單純的虛擬化訓練平台，它是一個多層級架構、跨國運作、具備實際互聯網節點的龐大系統。示意圖／路透
大陸「遠征雲」並不是單純的虛擬化訓練平台，它是一個多層級架構、跨國運作、具備實際互聯網節點的龐大系統。示意圖／路透

「數位靶場」有點類似資安界的軍事訓練場，只是這個訓練場是在電腦裡。它是一個可重建、可模擬真實企業環境的訓練平台。

資安專家指出，中國大陸境內有一種長期隱身的設施，被形容為駭客版的「實彈靶場」。在這些數位靶場裡，攻擊手能不受干擾地操演、調校、驗證自己的攻擊工具與手法，為未來的數位戰爭做長期而系統性的準備。

不過，先前這些說法都沒有獲得證實，直到國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料，外界才能一探代號為「遠征雲」的數位靶場系統。

資料顯示，「遠征雲」並不是單純的虛擬化訓練平台，它是一個多層級架構、跨國運作、具備實際互聯網節點的龐大系統。這個系統主要分為四大部分，分別是「內部核心－大本營、指揮中心」、「外部網路－工具運作層」、「中繼伺服器－數位死信箱」、以及「目標－模擬外國基礎設施」，是非常完整的訓練架構。

資安專家表示，過去幾年，中國大陸國家級駭客攻擊行動持續升溫，隨著這一批外流的機密資料文件曝光，外界才首度看見其中一個「虛擬戰場」的真實面貌。外界熟知，大陸國家級駭客擁有高度精密攻擊手法，但最讓人警覺的，還是支援這些行動的「完備生態系」。

