日銀暗示升息 市場掀蝴蝶效應

日本銀行（央行）本月可能升息的消息掀起市場波瀾，從日本到美國、德國的公債都受影響，進而波及比特幣等投機資產，引發「蝴蝶效應」。

日銀總裁植田和男周一暗示本月升息，日本兩年期公債殖利率突破百分之一，為二○○八年以來首見；卅年期公債殖利率昨天盤中跳升兩個基點（○點○二個百分點）至百分之三點四一創新高，十年期公債殖利率也攀升至百分之一點八八，為十七年高點。

作為全球數兆美元資產指標的美國十年期公債殖利率周一跳升至八個基點至百分之四點○九，創一個月來最大單日升幅。德國十年期殖利率躍增六個基點至百分之二點七五。

宏利約翰漢考克投資管理公司共同投資策略長米斯金表示，「日銀釋出十二月準備升息的鷹派訊號後，全球債市正感受蝴蝶效應。」

一些華爾街人士擔心，日本公債殖利率上升可能吸引資金撤離美國，因為日本投資人若能在國內取得更高殖利率，可能會把資金匯回日本，削弱對海外公債的需求，進而推高美國公債殖利率。

美國財政部統計，日本是美國政府最大的外國債權人，至九月持有約一點二兆美元美國公債。近年，許多日本民間投資人也為尋求高於日本境內的報酬率，投入數千億美元於美國與其他國家的債券市場。

State Street Markets宏觀策略主管麥卡菲說，「日本利率正常化愈明確，日本投資人把資金從海外債市匯回國內的機率就愈高；就算不匯回，也可能減少購買外國公債。」

全球債市拋售波及比特幣等高風險資產。專家說，如果投資人借入日圓等貨幣，再投入高利率市場的「套利交易」出現平倉潮，將衝擊風險資產。