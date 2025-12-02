台管院台商論壇4、5日登場 20位傑出台商分享創新營運經驗

台北經營管理研究院將於四、五日，台北舉行的一天半的「第13屆台商創新營運模式論壇」，將邀請20位傑出大陸台商，在會中發表他們創新的營運模式。兩岸往來日漸稀少，這場活動能順利舉辦並不容易。

台北經營管理研究院院長陳明璋長期耕耘大陸台商社群，邀請傑出大陸台商舉辦座談，至今已持續13屆，即使遭遇新冠疫情，美國總統川普上台後導致美中台關係丕變，產業供應鏈巨幅調整，也未改其志。去年管理研究院決定，跟著台商布局全球的腳步，今年將關注焦點擴增到全球台商選拔，最近敲定明年1月初舉辦首屆全球台商論壇。

近年來受到兩岸關係低迷影響，許多大陸台商協會現任會長已不出席海基會每年舉辦的三節活動，但在經營管理學院的論壇中，仍可見到獲獎的台協會長和台商身影，這也提供台灣業者進一步與大陸台商交流的機會與場合。

這次的傑出大陸台商選拔，將表揚鼓勵在大陸經營有成及對兩岸有貢獻的台商，20位傑出大陸台商在會中分享個別企業的創新營運模式。5日星期五下午舉辦「2025第十三屆傑出大陸台商頒獎典禮」，邀請行政院前院長陳沖頒發法藍瓷獎盃給得獎台商，以彰顯他們的卓越事蹟。