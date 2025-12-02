快訊

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

台管院台商論壇4、5日登場 20位傑出台商分享創新營運經驗

經濟日報／ 記者劉秀珍／即時報導
2025第13屆台商創新營運模式論壇議程表。主辦單位／提供
2025第13屆台商創新營運模式論壇議程表。主辦單位／提供

台北經營管理研究院將於四、五日，台北舉行的一天半的「第13屆台商創新營運模式論壇」，將邀請20位傑出大陸台商，在會中發表他們創新的營運模式。兩岸往來日漸稀少，這場活動能順利舉辦並不容易。

台北經營管理研究院院長陳明璋長期耕耘大陸台商社群，邀請傑出大陸台商舉辦座談，至今已持續13屆，即使遭遇新冠疫情，美國總統川普上台後導致美中台關係丕變，產業供應鏈巨幅調整，也未改其志。去年管理研究院決定，跟著台商布局全球的腳步，今年將關注焦點擴增到全球台商選拔，最近敲定明年1月初舉辦首屆全球台商論壇。

近年來受到兩岸關係低迷影響，許多大陸台商協會現任會長已不出席海基會每年舉辦的三節活動，但在經營管理學院的論壇中，仍可見到獲獎的台協會長和台商身影，這也提供台灣業者進一步與大陸台商交流的機會與場合。

這次的傑出大陸台商選拔，將表揚鼓勵在大陸經營有成及對兩岸有貢獻的台商，20位傑出大陸台商在會中分享個別企業的創新營運模式。5日星期五下午舉辦「2025第十三屆傑出大陸台商頒獎典禮」，邀請行政院前院長陳沖頒發法藍瓷獎盃給得獎台商，以彰顯他們的卓越事蹟。

活動議程詳見議程表。

2025第13屆台商創新營運模式論壇議程表。主辦單位／提供
2025第13屆台商創新營運模式論壇議程表。主辦單位／提供
2025第13屆大陸台商感恩聯誼晚議程表。主辦單位／提供
2025第13屆大陸台商感恩聯誼晚議程表。主辦單位／提供

台商 台北

延伸閱讀

世界盃男籃／南韓雙殺中國寫歷史 主帥點出贏球兩重點

于朦朧死因不單純！疑遭性侵、全口無牙、切右耳　陸委會發聲了

大陸智慧眼鏡百家爭鳴 阿里、理想汽車等競推新品

大陸南向政策啟航 海南島自貿港 零關稅招商

相關新聞

無薪假修法 勞工持書面協議書可自行向地方政府通報

美國關稅導致台灣放無薪假的企業增加。勞動部今日修正「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「地方勞工行政主管機...

貿協15日將舉辦論壇 黃志芳：穩定幣有「快省穩」三大好處

外貿協會將在本月15日舉辦「穩定幣與國際貿易未來」論壇，貿協今日提前暖身，董事長黃志芳指出，穩定幣的支付既快又省又相對穩...

助廠商布局海外 經濟部推升級拓銷方案 估創造40億元商機

面對美國關稅調整、全球供應鏈重組，經濟部推出全新升級「協助企業開拓多元市場、爭取海外訂單」拓銷方案，投入近百億元協助台灣...

高市早苗政策路線影響日圓 明年匯率會迎來大變？

在三個多月前，市場還預期年底能看到日圓匯價來到145圓兌1美元的價位，但不料高市早苗接任首相後，在她奉行「安倍三箭」，主張寬鬆貨幣政策之下，日圓匯率一反先前的預期，甚至一度貶破160圓兌1美元，明年日圓匯率走勢會是如何？

從濱崎步完成「1人演唱會」到梅田針織無懼陸傾銷…謝金河：日本人的執著不可忽視

我在梅田針織看到日本的執著。

台美談判三目標…經貿辦喊有信心達陣 美調降關稅機率非常高

台美關稅談判進入最後階段，外界關切台灣爭取調降對等關稅且不疊加、232條款優惠待遇、採「台灣模式」投資美國等三目標是否達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。