無薪假修法 勞工持書面協議書可自行向地方政府通報

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
上班族示意圖。聯合報系資料照
美國關稅導致台灣放無薪假的企業增加。勞動部今日修正「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「地方勞工行政主管機關因應事業單位實施勞雇雙方協商減少工時通報及處理注意事項」，新增持有減班休息書面協議書之勞工，可自行向地方政府通報。同時協助無法提出減班休息書面協議書的勞工，透過調解取代書面協議書，達到減班休息通報之目的，讓勞工可盡速獲得減班休息後相關就業安定措施協助。

勞動部表示，現行規範事業單位實施減班休息應向地方勞工行政主管機關和勞動部勞動力發展署各分署通報，目的是為了讓政府可以第一時間提供實施減班休息企業及勞工相關就業安定協助資源，幫助企業度過難關，也支撐勞工減班休息期間經濟生活。

為了避免事業單位進行減班休息未及時通報，造成政府無法及時協助勞工，勞動部與地方政府合作，擴大通報減班休息對象及管道。持有減班休息書面協議書之勞工，可自行向地方政府通報。

勞動部表示，事業單位僅口頭與勞工約定減班休息，無法提出減班休息書面協議書之勞工，可透過調解程序，並以調解成立紀錄替代減班休息書面協議書進行通報。如調解不成立，地方勞工行政主管機關會進一步與事業單位依法查明。如查證確有減班休息情事，應即直接列入通報案件。

勞動部今日修正「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「地方勞工行政主管機關因應事業單位實施勞雇雙方協商減少工時通報及處理注意事項」，新增持有減班休息書面協議書之勞工，可自行向地方政府通報。圖／勞動部提供
勞動部今日修正「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「地方勞工行政主管機關因應事業單位實施勞雇雙方協商減少工時通報及處理注意事項」，新增持有減班休息書面協議書之勞工，可自行向地方政府通報。圖／勞動部提供

