Coupang酷澎在台年度專利申請突破500件 推在地化「注音搜尋」技術

美商Coupang酷澎表示，致力將矽谷式科技創新導入台灣市場，引領數位商務革新。今年前三季，酷澎在台灣新申請專利已達576 件，僅第3季即新增152 件，根據經濟部最新智慧財產權趨勢，酷澎位居「發明專利前十大外國申請人」前五名，Coupang酷澎全球累積專利總數已超過3,100件，另有超過 3,000 件專利正在各國智慧財產主管機關審核中。

Coupang酷澎研發專為台灣顧客打造注音搜尋技術，因台灣是全球唯一沿用注音符號作為主流中文輸入基礎的華語市場，形成獨特的搜尋行為模式。Coupang酷澎針對此特性，開發「注音搜尋」技術，將37個注音聲符、韻符與站內熱門關鍵字比對，並透過 AI 演算法生成更貼近搜尋意圖的關聯詞。

舉例而言，當顧客僅輸入「ㄉ」這類未成詞的注音符碼時，系統能即時推測需求，優先呈現「電腦」等高度相關商品，讓搜尋操作更直覺，大幅縮短找到商品的時間，提升整體購物效率。

在物流端，Coupang酷澎同步因應台灣郵遞區號由3碼延伸至 3+3 碼的變革，於配送系統中建立更細緻的區域分類，強化路徑規劃精準度。