經部公布百億元全新升級版海外拓銷 祭四大措施加碼助4萬家企業

經濟部國際貿易署2日宣布，因應對等關稅，推出全新升級的開拓海外多元市場、爭取訂單的拓銷方案，兩年內投入百億元資金，規畫參展補助、多元拓銷布局、布建海外通路、買主直達等四大措施，預計自2026年起實施，預計服務逾4萬家企業，創造40億美元商機。

經濟部今日舉行「開拓多元市場、爭取海外訂單」記者會。貿易署長劉威廉表示，因應美國對等關稅，經濟部執行韌性條例預算460億元中有約百億元將加碼補助企業全球拓銷，貿易署近期洽詢逾千家傳產業者，聽取拓銷建議，規畫出符合業者需求多元拓銷方案，包括：參展補助、多元拓銷布局、布建海外通路、買主直達等四大措施。

貿易署官員表示，在近百億元拓銷預算中，參展補助55億元、布建海外通路10億元、多元拓銷共同品牌則有25億元，買主直達則有5億元。其他尚有些微經費用防洗產地防制措施。

四大措施中，其中在布建海外通路方面，劉威廉表示，過去補助單一企業為300萬元、2家以上補助1000萬元，現在提高至單一企業500萬元、2家企業以上補2000萬元，另外企業自籌款需占50%。

他表示，今年以來經濟部移緩濟急，已有411家企業提出申請，其中單一企業有366，多家企業合設的有45件，以民生製造、機械設備業為主，由此可見，企業積極拓銷海外市場。

官員表示，過去協助企業布建通路只限新設展示中心、分公司、子公司及發貨倉庫等實體據點，這次開放只要新代理商、經銷商，不用實體據點，只要憑藉合約，都可申請布建海外通路補助。

在參展補助方面，國貿局推出個別企業及公協會共2項參展加碼補助。以個別企業為例，劉威廉說，過去每家每展補助4-6萬元，現加碼到12-16萬元，並放寬補助項目，除場地租金外，佈置費、文宣廣告、印刷運費、口譯費都可納入。他表示，因先前已與業者持續溝通，業者多已掌握申請訊息，即日起受理至12月底，主要是明年1月就有國際展，要讓業者能順利參展。

在買主直達方面，劉威廉說，主要協助受對等關稅影響的中小企業，洽國際買主來，提供機票及住宿補助，上限是20萬元，這項措施委由外貿協會辦理。

在多元行銷方面，主要在國際大展打造旗艦台灣館，在捷克、日本、美國，以及接著在波蘭設台灣貿易投資中心，並且導入AI行銷工具、精準對接主等措施。