Fed釋出鴿派訊息 富達國際看好優質股債投資機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）在12月降息機會大增，富達國際分析，美國就業市場疲弱，明年Fed決策層可能轉向鴿派，有助延續寬鬆周期並支撐樂觀情緒。整體策略仍建議以優質基本面為核心，結合全球股息策略與優質債券配置，在全球市場中尋找長期投資機會。

展望後市，富達指出，人工智慧（AI）運算仍是長期成長的核心動能，但投資人需留意評價風險。在美國以外的市場，仍有評價合理且具成長潛力的產業與政策機會。未來一年市場分化可能進一步加劇，精準選擇投資標的將更為重要。

富達表示，歐洲受惠於正向總體環境及軍備財政支出，投資機會良好；日本擺脫低利停滯，經濟改善；南韓公司治理改革成功提升市場評價；中國大陸股市評價相對便宜，政策聚焦財政寬鬆並協助企業獲利。這些市場都是分散風險的理想選擇。

富達在投資等級債方面依然維持防禦部位，因為目前信用利差提供的風險補償，對潛在負面衝擊的緩衝有限。利差在技術面的良好支撐下仍然維持緊縮，但整體殖利率依然具吸引力。至於非投資等級債，市場表現分化仍然顯著，BB級債券表現優於低評級的信用債。

新興市場債方面，富達指出，新興市場強勢貨幣債表現出色，受惠於主權債利差更緊縮。雖然美元最近重新走強，但本地貨幣市場受益於利率下降帶來的價格收益，仍然維持正面表現。

