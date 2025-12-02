台灣推廣穆斯林旅遊傲全球 觀光署明年印尼設據點

台灣推廣穆斯林友善旅遊成績斐然，已成為非伊斯蘭國家中的翹楚，並獲得多項國際肯定。駐印尼副代表林信任表示，台灣看好1.8億印尼人口中的頂級消費者和家庭旅客商機，觀光署明年將在印尼設立觀光組，推動印尼旅客赴台旅遊。

踏進啟用不到10年的雅加達蘇卡諾-哈達國際機場第三航廈，以超現代的開放式概念和幾何圖案的挑高天花板迎接旅客，航廈設計融合印尼各島嶼的傳統圖騰符號，展現國家文化多樣性的底蘊。

航廈裡旅人熙來攘往，許多印尼旅客身著色彩鮮豔、圖案精緻的傳統國服蠟染（Batik），女士們則頭戴樸素頭巾，為這座現代化的航空樞紐增添獨特的文化風情，也展現印尼人隨著經濟成長、國民所得和消費能力持續提升之際，出國旅遊已蔚為風潮。

● 看好印尼旅客潛力 觀光署明年設印尼觀光組

根據印尼商報報導，印尼公民出國旅行的次數呈現增長趨勢。

2025年1月至5月期間，印尼人出國旅行人數比2024年同期成長7.63%。以2024年4月為例，出境旅行次數與去年同期相比更有33.13%顯著增幅。這些旅客在規劃行程時，特別重視舒適度，且偏好與家人朋友同行，或是選擇旅行社安排的團體旅遊。

駐印尼副代表林信任接受中央社訪問表示，印尼觀光市場是全世界最大的穆斯林市場，人口達到1.8億，而且經濟正在持續發展，此時是台灣該積極投入行銷的階段，觀光署預計明年會在印尼設立觀光組，也會正式派員來大力推廣觀光，相信這會是一個觀光的新藍海。

他指出，目前大概每年有20幾萬名印尼旅客赴台旅遊，相信在觀光署派員之後，隨著投入行銷資源，會有更好的佳績。

林信任強調，特別是台灣這幾年在推動穆斯林旅遊方面 成績非常卓越，「我們在全球的穆斯林友善旅遊的評比 第二名到第三名，其實我們都準備好了，現在差的臨門一腳就是行銷的力道」。

● 頂級、家庭旅遊成常態 印尼人赴台旅遊誘因多

印尼逾85%的人口信奉伊斯蘭，談到印尼旅客赴台旅遊情形，林信任根據觀察指出，穆斯林市場有幾個重要的特點。第一個是家庭旅遊，印尼家庭旅遊消費者一出去就是數量很多的旅客。

林信任表示，其次是印尼的新富階級或是所謂的頂級旅客，這些旅客出國旅遊還會帶著他們的幫傭。再來就是印尼的公司企業獎勵員工出國旅行。最後就是印尼現在正流行海外教育旅行學中文，現在有很多印尼學校的畢業旅行選擇到台灣。對於上述這幾個面向，台灣的旅遊產品剛好能滿足彼此需求。

林信任說，印尼旅客來台可以體驗不同的旅遊方式，可以購物、可以看山看水、可以體驗文化，這些都是印尼人喜歡的旅遊方式。

● 台灣祭獎學金利多 印尼學生踴躍申請赴台深造

在台印尼教育交流方面，代表處教育組長歐淑芬表示，印尼有2所台灣教育中心，由台灣教育部資助，設在印尼大學內，提供專業諮詢，並到印尼各級學校辦理說明會。

她說，近年來，來諮詢的人數每年多達上萬人，且印尼年輕人喜歡用Instagram勝過臉書，台灣教育中心IG現在的追蹤者多達2萬多人，相關教育訊息一發布就廣受矚目。

台灣也在印尼推動各種獎學金計畫，吸引印尼學生留學台灣。

歐淑芬說，「每年有37個名額的台灣獎學金讓印尼學生赴台攻讀學位，從學士到碩士、博士都有；另外有華語獎學金提供印尼學生到台灣去學中文半年到一年，成效非常好」。

她打趣說，目前印尼代表處人員中，就有3位是得過台灣華語獎學金，且是來自印尼最好的大學－印尼大學 的學生。

● 台灣高教品質受肯定 新型專班兼顧求學及就業

在推廣台灣高等教育方面，歐淑芬表示，在印尼每年8月都有台灣高等教育展，像今年8月舉辦的台灣高教展是有史以來陣容最大，多達66所台灣學校參展，在印尼棉蘭等5個城市舉行，備受好評。

此外，歐淑芬指出，針對菲律賓、印尼、越南、泰國 ，台灣都設有海外基地，專門推動新型專班，由台灣政府、企業還有大學共同出資，一起設計課程，目的是讓印尼學生到台灣來唸書，完成學業後可留在台灣工作。

她說，在上述赴台留學的幾個國家中，從2024年第一個學期到2025年的第一個學期期間，印尼的招生數是所有國家中最高的，目前有460人；從台灣整體境外生來看，印尼學生位居第二位，有1萬6000多名學生，高教交流相當成功。