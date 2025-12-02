外貿協會12月15日舉行「穩定幣與國際貿易未來」論壇
外貿協會（TAITRA）即將於12月15日舉行「穩定幣與國際貿易未來」論壇，穩定幣推動宣告跨境貿易金流變革新代來臨，穩定幣已成為跨境結算升級的新選項，本次論壇已吸引大型民營金控及傳產大型外銷產業者報名參加。
貿協董事長黃志芳分析，穩定幣市場已經從概念轉化成實務，台灣已經有5%的企業開始使用穩定幣來交易，貿協舉辦的「穩定幣與國際貿易未來」論壇共分四大主題，本次報名有80%是企業、20%是金融業，提供各種穩定幣資訊分析給國內企業提供參考。
穩定幣成為企業金流的二條道路，目前的主要用途北美零售商及亞洲電商平台，高效國際付款，非投機，跨境匯款速度可能從傳統的兩天變兩分鐘。
黃志芳指出，穩定幣正掀起一場全球貨幣支付的重大變革，被喻為百年來最大的「軟體升級」，不僅對國際貿易，乃至整個銀行體系都將帶來結構性轉變；四大主題分別為，亞洲監管與市場最新發展、國際法治體系與財務會計議題、銀行與新技術的未來分工及企業應用穩定幣實務分享。
亞洲監管與市場最新發展將由日本JCBA、韓國KORFIN，新加坡Circle及Visa業界代表解析穩定幣監理與落地實務。穩定幣的推出，會改變金融支付習慣，國際支付平台對這個變化都相當重視。
此次論壇最大亮點，是首次集結日本、韓國、新加坡三地最具代表性的穩定幣「造浪者」同台交流，包括日本加密資產商業協會（JCBA）、韓國金融科技產業協會（KORFIN）。
貿協為了要讓國內企業更解未來所面臨的金融環境，才能減緩全球貨幣支付造成的影響，即將舉行的「穩定幣與國際貿易未來論壇」，期望能協助台灣企業界從實務應用面，深入掌握此一新國貿支付工具。
日本 JCBA 推動全球最早的穩定幣法案；韓國在穩定幣應用與金融科技創新方面經驗豐富；新加坡從監管到實際應用的制度建設更達到世界級水準，並於近期 APEC 中獲得美國財長貝森特高度肯定；這三國被視為亞洲穩定幣發展的領先者。穩定幣的本質是一場「認知速度」的競賽。
